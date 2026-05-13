Tras la ola de críticas que recibió por su comportamiento en el programa radial y digital ‘Piso 8’, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella decidió romper el silencio y ofrecer excusas públicas. El incidente, en el que abordó de forma condescendiente a la periodista Laura Rodríguez mientras le mostraba una foto en su celular, había sido calificado por otros aspirantes como un acto de machismo.

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A través de un pronunciamiento en X, De la Espriella aseguró que su intención nunca fue irrespetar a la comunicadora, pero reconoció que, ante la incomodidad manifestada, era su deber pronunciarse. “Un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, afirmó el líder de ‘Defensores por la Patria’.

El candidato explicó que su interacción con Rodríguez se dio dentro de la dinámica de humor que maneja el programa de Jhovanoty. Según su relato, los anfitriones estaban bromeando sobre sus partes íntimas y supuestos implantes estéticos, y él simplemente decidió seguir el juego.

“No lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla… simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo”, detalló el abogado, refiriéndose a la polémica frase “¿Qué ves acá, cariño?” que se volvió viral en redes sociales.

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Finalmente, De la Espriella cerró su mensaje dirigiéndose directamente a la afectada para intentar zanjar la controversia que amenazaba con afectar su imagen en la recta final de la campaña. “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, concluyó.

Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso… https://t.co/yduaAptQ0w — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 13, 2026

Con este gesto, el candidato busca bajarle el tono a la confrontación con los medios y responder a los cuestionamientos de rivales como Sergio Fajardo y Paloma Valencia, quienes habían pedido un rechazo contundente a este tipo de tratos hacia las mujeres periodistas.

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