Vicky Dávila reaccionó a la controversia que dejó la entrevista entre Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández, más conocida como ‘Malú’, que, sobre todo, ha dejado voces de rechazo por el trato del candidato.

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Todo ocurrió después de la entrevista publicada por Noticias Caracol, en la que el candidato presidencial cuestionó algunas preguntas hechas por la comunicadora durante el diálogo. El momento provocó múltiples reacciones entre periodistas, figuras públicas y usuarios en redes.

En medio de esa discusión apareció la voz de Vicky Dávila, quien decidió respaldar públicamente a la reconocida periodista.

“Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro”, escribió inicialmente Dávila en sus redes sociales.

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Pero además, la excandidata presidencial dejó clara su postura sobre el trabajo periodístico y defendió el derecho de los comunicadores a cuestionar a los personajes públicos. “Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”, afirmó.

Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro. Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 12, 2026

Las palabras de Dávila rápidamente comenzaron a moverse en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron el mensaje como un espaldarazo directo a ‘Malu’ tras el incómodo momento que protagonizó con Abelardo de la Espriella.

La entrevista había tomado temperatura luego de que el abogado y candidato presidencial mostrara molestia por algunas preguntas relacionadas con sus posturas políticas y temas de campaña.

Candidatos reaccionan a respuesta de Abelardo de la Espriella

A la postura de Dávila también se han sumado las de candidatos presidenciales como Claudia López y Roy Barreras, quienes rechazaron fuertemente lo ocurrido.

“El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, escribió Claudia López en su cuenta de X.

El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie.#ColombiaSeRespeta pic.twitter.com/x9PmXp9xJ8 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 12, 2026

Por su parte, Barreras publicó: “Delaspriella alias ‘el tigre’ o ‘papucho’, arrogante, grosero e irrespetuoso, insultó a Malú en Caracol TV. Le dijo ignorante, venenosa, de mala fe, solo porque se atrevió a recordarle lo que él ha dicho (sic)”.

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