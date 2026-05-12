El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras un controvertido episodio durante su participación en el programa radial y digital ‘Piso 8’. Lo que debía ser una charla sobre sus posturas políticas terminó convirtiéndose en un momento de tensión que ha sido calificado en redes sociales como un acto de prepotencia y machismo.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente ocurrió cuando De la Espriella, para ilustrar un punto sobre su visión del país o la ética (temas que han marcado sus recientes intervenciones), sacó su teléfono celular y se dirigió directamente a una de las periodistas o integrantes del panel.

Con un tono que muchos han señalado como condescendiente, el abogado le extendió el teléfono a la mujer preguntándole: “¿Qué ves acá, cariño?”. Mientras ella observaba la pantalla, De la Espriella insistió en su cuestionamiento, tratándola con una familiaridad que resultó incómoda para los espectadores y que fue interpretada como una forma de menospreciar la capacidad de análisis de la profesional.

Este nuevo “agarrón” o momento incómodo se suma a la reciente polémica con la periodista María Lucía Fernández, a quien también atacó personalmente durante una entrevista en Noticias Caracol. En esta ocasión, el uso de términos como “cariño” para dirigirse a una mujer en un contexto de debate serio ha despertado críticas de diversos sectores que cuestionan la templanza del candidato.

El video del momento se ha vuelto viral, acumulando cientos de comentarios que rechazan el lenguaje utilizado por el abogado. “No es cariño, es una profesional haciendo su trabajo”, “Esa es la actitud de alguien que no acepta cuestionamientos”, son algunos de los mensajes que inundan las plataformas digitales.

Por ahora, De la Espriella no se ha pronunciado sobre este episodio específico, manteniendo su estilo confrontativo que, a pocas semanas de las elecciones, parece ser su principal estrategia de campaña, aunque para muchos comunicadores y analistas, como Néstor Morales, esto solo refleja una actitud “intolerante” ante la prensa.

* Pulzo.com se escribe con Z