Se volvió a viralizar una entrevista de alias ‘Calarcá’ en revista Semana en la que aseguraba que iba a votar por el candidato de Gustavo Petro. Cabe resaltar que la conversación del cabecilla de las disidencias de las Farc se llevó a cabo en mayo de 2025, pero revivió en medio de los atentados del grupo criminal en Cauca y que han afectado a la población civil.

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Durante la conversación, el cabecilla fue directo al responder sobre las preferencias políticas de su estructura armada. “Si a mí me preguntan por quién votar, vamos a votar por el candidato de Petro… eso no tiene ninguna duda”, afirmó Calarcá.

El comandante guerrillero incluso hizo referencia a conversaciones internas dentro de las disidencias para respaldar esa postura. “Camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro o por los uribistas? Decimos por los de Petro, eso no tiene ninguna duda”, expresó el jefe insurgente, dejando clara su posición frente al escenario político del país.

(Vea también: Encuentran sin vida el cuerpo de Mateo Pérez, periodista asesinado por disidencias de alias ‘Calarcá’)

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En cuanto a las elecciones, había dicho que su grupo no iba a influir en las elecciones directamente, pero sí le iba a hacer “recomendaciones a la población”.

En esta misma entrevista, ‘Calarcá’ también fue muy crítico del actual Gobierno Petro, pues aseguró que no cumplió las promesas a la población. A su vez, expresó su desconfianza en el presidente, por lo que descartó un posible acuerdo de paz y entregar las armas en el corto plazo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.