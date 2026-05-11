Lo que antes era una cercanía inquebrantable, hoy parece ser una relación fracturada. En una reciente entrevista con Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó claro que el nombre de Abelardo de la Espriella ya no figura en su lista de prioridades políticas para este 2026. Al ser consultado por Néstor Morales sobre el candidato, Uribe fue tajante y evasivo: “No, no quiero hacer referencias a eso. Néstor, mi deber es hablar de Paloma Valencia y trabajar intensamente”.

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Esta respuesta, que ignora por completo la aspiración de quien fuera uno de sus aliados más fieles, desató un inmediato análisis de la mesa de periodistas. Para Néstor Morales, el silencio de Uribe esconde una confrontación mucho más profunda de lo que se percibe en la superficie.

Morales destacó la ironía de que Uribe haya logrado reconciliarse con Germán Vargas Lleras y el partido Cambio Radical —quienes precisamente apoyan a De la Espriella— pero que mantenga una pelea abierta con el abogado. El periodista recordó que esta tensión ha escalado a niveles delicados: “El propio expresidente Uribe ha acusado a la candidatura de De la Espriella de amenazar de muerte a miembros de la campaña de Paloma Valencia”, reveló Morales.

Para el director de Mañanas Blu, este escenario era impensable hace meses. Sin embargo, considera que el rechazo de Uribe a profundizar en el tema responde a un cálculo electoral frío. “Quiero entender que esto de que no quiere hablar del tema es porque sabe que después de primera vuelta tienen que sentarse a hablar, sea para un lado o para el otro”, analizó el periodista, sugiriendo que, a pesar de los roces, la derecha necesitará unidad para sobrevivir en la segunda vuelta.

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La decisión de Uribe de concentrar todos sus esfuerzos en Paloma Valencia deja a De la Espriella en una posición compleja, pues gran parte de su base electoral coincide con el uribismo purista. Esta ruptura no solo debilita el bloque de derecha, sino que expone las heridas internas de un sector que parece estar librando una batalla por el control del liderazgo opositor en Colombia.

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