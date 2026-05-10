El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con el ‘streamer’ WestCol sobre las críticas que ha recibido durante años por su política de seguridad democrática y por los señalamientos relacionados con paramilitarismo y falsos positivos.

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La conversación se llevó a cabo en El Ubérrimo, finca donde reside el exmandatario, y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales por varias de sus declaraciones sobre el conflicto armado y su paso por la Presidencia.

Durante la charla, Uribe explicó el impacto que han tenido en él los calificativos que sectores políticos y ciudadanos han usado durante años para cuestionarlo.

“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’ (…) Ahora he ido a muchas universidades, he tenido un buen diálogo y ha sido más amable (…) Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice: ‘Este país necesita seguridad, ‘ay, paraco’, fortaleza, hay que meterle un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité; ni eso ha servido”, afirmó el expresidente.

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Uribe habló de falsos positivos y derechos humanos

En medio de la entrevista, el líder del Centro Democrático también se refirió a las críticas relacionadas con violaciones de derechos humanos durante su administración y mencionó específicamente los llamados falsos positivos.

“A mí me tocaron más de 90 masacres simplemente por sesgo político, era Uribe, era Uribe (…) Bajamos de 28 mil a 14 mil homicidios (…) Eso lo nublaron con el tema de los falsos positivos (…) Me duele mucho y me duele que hayan ocurrido bastante violación de derechos humanos, porque la hubo, pero déjeme dividir eso en cuántos hubo y qué hice yo”, expresó Uribe durante la transmisión.

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La entrevista con WestCol había despertado expectativa desde semanas atrás, especialmente porque el presidente Gustavo Petro también había participado previamente en un espacio similar con el creador de contenido.

La conversación con Uribe se extendió por varios temas relacionados con la seguridad, la política y la situación actual del país, aunque fueron sus palabras sobre el paramilitarismo y los falsos positivos las que más repercusión tuvieron en redes sociales.

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