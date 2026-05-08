La muerte de Germán Vargas Lleras sigue causando reacciones en distintos sectores políticos del país. Una de las más sonadas fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lamentó profundamente el fallecimiento del líder de Cambio Radical y aseguró que su partida ocurre en un momento complejo para la democracia colombiana.

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A través de su cuenta en X, Uribe publicó un mensaje en el que resaltó las cualidades políticas y personales de Vargas Lleras, figura clave de la política nacional durante las últimas décadas.

X: @AlvaroUribeVel

Uribe habló de la “verticalidad” de Germán Vargas Lleras

En el mensaje, el exmandatario aseguró que la muerte de Vargas Lleras representa una pérdida importante para el país, especialmente por el contexto político actual que atraviesa Colombia, con su dardo inlcuido al presidente Gustavo Petro y al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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“En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad”, escribió Uribe en la red social.

Además, destacó varias características del exvicepresidente, entre ellas su preparación, disciplina y firmeza ideológica.

“Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general”, agregó el expresidente.

La reacción de Álvaro Uribe llamó especialmente la atención por el tono del mensaje y por la referencia a la situación actual del país, al afirmar que la democracia necesitaba de la “verticalidad” de Vargas Lleras.

Uribe también envió un mensaje de solidaridad a la familia del dirigente político y a quienes hicieron parte de su proyecto político en Cambio Radical.

“A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”, concluyó.

La muerte de Vargas Lleras sacude la política colombiana

La noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras provocó una oleada de mensajes desde diferentes sectores políticos, incluidos dirigentes cercanos y contradictores ideológicos.

(Vea también: “En general, contradictor mío”: así reaccionó Petro a la muerte de Germán Vargas Lleras)

El exvicepresidente tuvo una extensa carrera pública que incluyó pasos por el Senado, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También fue reconocido por liderar proyectos de infraestructura y vivienda en el país.

En los últimos años se convirtió en una de las voces más fuertes de oposición al gobierno de Gustavo Petro y mantenía una presencia activa en debates nacionales a través de columnas, entrevistas y redes sociales.

Su fallecimiento abre interrogantes sobre el futuro político de Cambio Radical y el reacomodo de distintos sectores de oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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