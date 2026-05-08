Tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras, en redes sociales volvieron a circular varios momentos icónicos de su trayectoria política y mediática. Uno de los más recordados fue el episodio con la periodista Yolanda Ruiz, cuando lanzó la famosa frase sobre las “preguntas tan chimbas”.

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El momento ocurrió durante la campaña presidencial de 2018 y se convirtió rápidamente en tendencia nacional, debido al tono incómodo de la entrevista y la reacción del entonces candidato presidencial.

Años después, el propio Vargas Lleras volvió a referirse públicamente al episodio y reconoció que lamentaba cómo respondió en ese momento.

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El video en el que Vargas Lleras habló del episodio con Yolanda Ruiz

En octubre de 2024, el exvicepresidente publicó un video en el que recordó la entrevista y explicó qué pasaba por su cabeza cuando reaccionó de esa manera frente a Yolanda Ruiz.

“Uy, qué pena con Yolanda en ese momento”, afirmó Vargas Lleras al inicio del video.

Luego explicó que la situación se dio en medio de la presión de la campaña presidencial y porque esperaba otro tipo de conversación en la entrevista radial.

“Estábamos en medio de una campaña. Y yo creí que me iban a preguntar por temas de actualidad”, señaló.

El dirigente político también habló de su personalidad reservada y aseguró que históricamente ha sido muy cuidadoso con su vida privada.

“A lo largo de mi vida he sido sumamente celoso de mi intimidad”, agregó en el video que volvió a viralizarse tras conocerse su fallecimiento.

Las declaraciones llamaron la atención porque mostraron una faceta poco habitual del exvicepresidente, quien durante años mantuvo una imagen de carácter fuerte y distante frente a los medios.

Este es el video de la reacción de Vargas Lleras:

La frase de “preguntas tan chimbas” quedó en la memoria política

El episodio original ocurrió durante una entrevista en radio en la que Yolanda Ruiz intentaba hacer preguntas más personales para mostrar otra faceta del candidato presidencial.

Entre otras cosas, la periodista le preguntó si lloraba, cuál había sido uno de sus momentos más felices y aspectos relacionados con su vida emocional.

Las respuestas de Vargas Lleras fueron cortantes y evidenciaban incomodidad. Finalmente, lanzó la frase:

“Esas preguntas tan chimbas”.

La escena se volvió viral casi de inmediato y desató memes, comentarios y debates en redes sociales. Incluso, la expresión terminó incorporándose al lenguaje popular en Colombia para referirse a preguntas incómodas o poco relevantes.

Durante varios días, el tema dominó la conversación digital y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la campaña presidencial de 2018.

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