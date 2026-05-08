La política colombiana está de luto tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras, uno de los dirigentes más influyentes del país en las últimas décadas. El exvicepresidente falleció a los 64 años luego de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con un cáncer que padecía desde hace varios años, aunque nunca reveló públicamente mayores detalles sobre su enfermedad.

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Vargas Lleras construyó una extensa carrera en la vida pública nacional. Fue concejal de Bogotá, senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017. Además, lideró el partido Cambio Radical y aspiró a la Presidencia de Colombia en 2010 y 2018.

Durante su paso por la Vicepresidencia, el dirigente impulsó varios proyectos de infraestructura y programas de vivienda gratuita, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del Gobierno Santos. Su imagen quedó ligada a la ejecución de obras viales y a la entrega de miles de viviendas en distintas regiones del país.

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La trayectoria de Vargas Lleras también estuvo marcada por hechos violentos. En 2002 sufrió un atentado con un libro bomba cuando era senador, ataque que le causó graves heridas y la pérdida de varios dedos de una mano. Años después, en 2005, sobrevivió a un atentado con carro bomba en Bogotá. Ambos hechos fueron atribuidos a las extintas Farc.

En los últimos años, el exvicepresidente mantuvo una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro y continuó participando en el debate nacional a través de columnas de opinión y pronunciamientos políticos. Incluso, distintos sectores especularon con una eventual nueva candidatura presidencial para 2026, posibilidad que finalmente no se concretó debido a sus problemas de salud.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras?

El exvicepresidente colombiano falleció a los 64 años luego de enfrentar complicaciones derivadas de un tumor cerebral y una prolongada lucha contra el cáncer. Según informó Cambio Colombia, Vargas Lleras padecía un meningioma, un tumor que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Su salud se deterioró en los últimos meses. El dirigente político permaneció alejado de varios eventos públicos mientras recibía atención médica especializada en Colombia y Estados Unidos.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en abril de 2025, cuando la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que fue sometido a una intervención neuroquirúrgica programada. Después de ese procedimiento, Vargas Lleras viajó a Houston, Estados Unidos, donde continuó con tratamientos médicos sobre los que se conocieron pocos detalles públicamente.

En marzo de 2026 crecieron las preocupaciones por su estado de salud luego de mensajes publicados por figuras políticas como Álvaro Uribe Vélez y Roy Barreras, quienes le enviaron deseos de pronta recuperación. Posteriormente, dirigentes de Cambio Radical confirmaron que el exvicepresidente se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a tratamientos por un tumor cerebral.

Los antecedentes médicos de Vargas Lleras se remontaban a 2016, cuando siendo vicepresidente, fue operado de un meningioma, un tumor cerebral benigno detectado luego de sufrir un desmayo durante un acto público. Desde entonces enfrentó distintos controles y procedimientos médicos relacionados con esa condición.