Este viernes 8 de mayo se confirmó la muerte del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, después de enfrentar complicaciones de salud.

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Antes de su deceso, su última aparición política fue el pasado 3 de marzo de 2026 con un video de su partido, Cambio Radical, en el que provocó expectativa de cara a las elecciones y hasta se especuló con una posible candidatura.

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La pieza tuvo la duración de un minuto; aunque tenía un tono institucional, estuvo centrada en el exvicepresidente, teniendo en cuenta que contó con la voz de Vargas Lleras con la que exponía: “He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo”.

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Así mismo, el video concluía con una imagen en blanco y negro en la que él ingresaba a una sala, mostraba sus manos vendadas tras el atentado del que fue víctima, en el que perdió el meñique, el anular y parte del medio.

Durante estos últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo. No es momento de improvisar. Es tiempo de tomar decisiones firmes y responsables. “Recuperemos el rumbo”, Germán Vargas Lleras. Este 8 de marzo, vota Cambio Radical. #En2026ElCambioEsRadical pic.twitter.com/potxwKeZCX — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 4, 2026

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