El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras, uno de los dirigentes políticos más influyentes de las últimas décadas en el país. Vargas Lleras falleció a los 64 años, dejando una amplia trayectoria en el Congreso, el Gobierno Nacional y distintas campañas presidenciales.

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A través de sus redes sociales, Petro lamentó la muerte del exvicepresidente y resaltó la intensidad política que caracterizó sus enfrentamientos públicos durante años.

Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2026

La reacción llamó la atención debido a las constantes diferencias políticas entre ambos dirigentes. Durante años, Petro y Vargas Lleras protagonizaron fuertes choques ideológicos alrededor de temas económicos, seguridad, infraestructura y reformas impulsadas desde distintos gobiernos.

Quién fue Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras fue vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos y también ocupó cargos como ministro del Interior, ministro de Vivienda y senador de la República. Además, lideró el partido Cambio Radical y fue candidato presidencial en varias oportunidades.

En los últimos años, el exvicepresidente se había convertido en uno de los críticos más fuertes del gobierno Petro, especialmente frente a temas relacionados con economía, seguridad y salud. A pesar de esas diferencias, el presidente destacó su “seriedad en el debate”, en un mensaje que rápidamente provocó reacciones en distintos sectores políticos del país.

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