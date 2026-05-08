La periodista Camila Carvajal se quebró al aire en Blu Radio mientras hablaba sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez, un joven comunicador de 25 años oriundo de Yarumal, Antioquia, que había viajado al municipio de Briceño para realizar un reportaje sobre la guerra y la presencia de las disidencias de las Farc en la región.

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Durante su intervención en el programa ‘Mañanas Blu’, Carvajal relató que conocía a la familia del periodista desde hace años y recordó que Mateo era hijo de una profesora del municipio y de un reconocido comerciante del parque principal de Yarumal. Según dijo, el joven estudiaba Ciencia Política y había decidido documentar la realidad que vive una zona golpeada por el conflicto armado.

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“Mateo es el hijo de la profesora Gloria y de don Carlos, el señor de la cafetería del parque. A Mateo, el hermano de Julián, un abogado, lo mató un gestor de paz del Gobierno. Lo mataron las disidencias del Frente 36 de las Farc al mando de Calarcá. No lo digo yo, lo confirman habitantes de la vereda Palmichar, a donde viajó Mateo en su moto, convencido de que él iba a escribir un reportaje sobre la guerra”, dijo con la voz cortada.

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La periodista aseguró que habitantes de la vereda Palmichar le contaron a la familia que el crimen habría sido cometido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que, según afirmó, tiene fuerte control sobre esa parte del norte de Antioquia. También señaló que las personas de la zona tendrían información sobre el posible lugar donde estaría el cuerpo del comunicador.

Carvajal denunció además la difícil situación de orden público que atraviesa Briceño. Según explicó, organismos como la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la Personería e incluso la Iglesia Católica tendrían que pedir permiso a los grupos armados para ingresar a algunas veredas. Afirmó incluso que el alcalde despacha desde Medellín por las condiciones de seguridad que enfrenta el municipio.

La comunicadora cuestionó la falta de reacción de las autoridades y lamentó que, tras más de 72 horas, todavía no hubiera una operación efectiva para encontrar a Mateo. “Nadie se atreve a buscarlo”, expresó con evidente conmoción, mientras enviaba un mensaje de solidaridad a la familia Pérez Rueda.

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“Ninguna autoridad, ninguna institución se atreve a buscar a Mateo, alguien que ayude esta mañana a la profe Gloria y su familia. Esa que merece saber qué pasó con Mateo. Es que en mi pueblo no merecen más muertos”, mencionó.

La periodista también aseguró que el caso de Mateo no sería aislado y advirtió que en esa zona del departamento estarían ocurriendo múltiples hechos violentos que no alcanzan visibilidad nacional. Según dijo, el asesinato del joven periodista expone la grave situación de control territorial que ejercen las disidencias en varias regiones de Antioquia.

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