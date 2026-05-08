La Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Ministerio de Transporte pusieron en marcha los primeros taxis eléctricos de color verde en Colombia, marcando el inicio de una transición hacia un modelo de movilidad más sostenible y moderno.

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Esta iniciativa busca reemplazar gradualmente los tradicionales taxis amarillos por vehículos eléctricos que reduzcan la contaminación y mejoren la eficiencia del transporte público en las ciudades del país.

El programa ya cuenta con más de 220 postulaciones y 48 solicitudes aprobadas para el cambio de vehículos convencionales por automotores eléctricos.

Además, las primeras dos unidades ya comenzaron a operar y el Gobierno proyecta alcanzar una flota de 320 taxis dentro de esta estrategia.

Para incentivar la modernización, el Gobierno ofrecerá subsidios y líneas de crédito especiales dirigidas a los taxistas interesados en hacer la transición.

Según las dos entidades, estos vehículos permitirían ahorrar hasta 43 % en combustible y 65 % en costos de mantenimiento frente a los taxis tradicionales de combustión.

La iniciativa también busca mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en las principales ciudades.

Aunque el cambio de color y tecnología será progresivo, Colombia se suma así a la tendencia global de impulsar sistemas de transporte más limpios, eficientes y amigables con el medioambiente.

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