La Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Ministerio de Transporte pusieron en marcha los primeros taxis eléctricos de color verde en Colombia, marcando el inicio de una transición hacia un modelo de movilidad más sostenible y moderno.
Esta iniciativa busca reemplazar gradualmente los tradicionales taxis amarillos por vehículos eléctricos que reduzcan la contaminación y mejoren la eficiencia del transporte público en las ciudades del país.
Desde la Secretaría de Movilidad realizamos el acto oficial de entrega de los primeros taxis eléctricos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT). 🚕⚡
Este programa representa una oportunidad para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y avanzar… pic.twitter.com/MBXxP95aG5Lee También
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— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 3, 2026
El programa ya cuenta con más de 220 postulaciones y 48 solicitudes aprobadas para el cambio de vehículos convencionales por automotores eléctricos.
Además, las primeras dos unidades ya comenzaron a operar y el Gobierno proyecta alcanzar una flota de 320 taxis dentro de esta estrategia.
Para incentivar la modernización, el Gobierno ofrecerá subsidios y líneas de crédito especiales dirigidas a los taxistas interesados en hacer la transición.
Según las dos entidades, estos vehículos permitirían ahorrar hasta 43 % en combustible y 65 % en costos de mantenimiento frente a los taxis tradicionales de combustión.
La iniciativa también busca mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en las principales ciudades.
Aunque el cambio de color y tecnología será progresivo, Colombia se suma así a la tendencia global de impulsar sistemas de transporte más limpios, eficientes y amigables con el medioambiente.
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