La transición hacia la movilidad sostenible en Colombia no solo depende de la compra del vehículo, sino de la infraestructura necesaria para su funcionamiento diario. Para quienes viven en propiedad horizontal, la pregunta del millón es: ¿cuánto cuesta y qué tan difícil es instalar un cargador privado en el parqueadero de un conjunto o edificio?

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(Vea también: ¿Cómo funcionan los carros eléctricos y cuáles son sus principales ventajas?)

Recientemente, el creador de contenido Daniel ‘el de los carros’ desglosó los costos y el proceso técnico que conlleva esta adecuación, revelando que el valor total puede rondar los 6’928.000 pesos, una cifra que varía significativamente según las condiciones estructurales de cada edificación.

Para entender de dónde sale este monto, es necesario dividir el proceso en tres pilares fundamentales:

Visita técnica: el primer paso es el aval de un ingeniero eléctrico (que puede ser aliado de la administración). Este profesional verifica la ruta de instalación y su costo aproximado es de 60.000 pesos. El cargador: el equipo como tal tiene un precio promedio de 2’500.000 pesos, aunque el mercado ofrece opciones más económicas dependiendo de la potencia y la marca. Mano de obra y materiales: aquí reside la mayor variable. Para una distancia de 53 metros, el costo ronda los 4’368.000 pesos. Daniel ‘el de los carros’ aclara que, si bien hay rutas mínimas que pueden costar desde 550.000 pesos, el precio escala proporcionalmente a la distancia.

Más allá del dinero, existen requisitos que podrían encarecer o incluso imposibilitar la obra. Lo primero es identificar la subestación eléctrica del edificio, donde cada apartamento tiene su contador independiente para asegurar que el consumo de energía sea asumido por el propietario y no por la copropiedad.

Una vez trazada la ruta desde el contador hasta la celda de parqueo, el cable debe viajar por zonas comunes dentro de tubería debidamente marcada con un sticker naranja, indicando que transporta energía. Según el creador de contenido, esta labor de instalación puede durar cerca de 9 horas.

No todos los edificios están listos para esta tecnología. Según el reporte, hay tres factores críticos a evaluar:

Capacidad de carga : cada edificio tiene un límite máximo de cargadores que su subestación puede soportar. Es vital consultar con la administración antes de cualquier compra.

: cada edificio tiene un límite máximo de cargadores que su subestación puede soportar. Es vital consultar con la administración antes de cualquier compra. Ubicación del contador : si el contador de energía está ubicado en el piso del apartamento y no en el sótano, el costo de la instalación podría dispararse por encima de los 10’000.000 de pesos.

: si el contador de energía está ubicado en el piso del apartamento y no en el sótano, el costo de la instalación podría dispararse por encima de los 10’000.000 de pesos. Estructuras separadas: si los sótanos están desconectados físicamente de la torre del edificio, la instalación se torna técnicamente casi imposible.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.