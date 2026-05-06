La reciente alianza entre Addi y Credibanco marca un paso clave en la transformación del crédito en nuestro país, al integrar sus sistemas para llevar financiamiento digital a más de 220.000 datáfonos en todo el territorio nacional.

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Este movimiento conecta dos mundos que tradicionalmente estaban separados: una amplia red de comercios y millones de personas sin acceso a productos financieros formales.

El principal impacto de esta iniciativa es la democratización del crédito. Ahora, los usuarios podrán realizar compras y financiarlas directamente desde su celular, escaneando un código QR, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito.

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Esto simplifica el proceso de pago y amplía significativamente las opciones de financiamiento para la población.

Para los comercios, la implementación será rápida y sin fricciones, ya que no requerirá desarrollos técnicos adicionales ni nuevos contratos, lo que facilita su adopción masiva.

Además, esta solución puede impulsar las ventas al ofrecer más alternativas de pago a los clientes.

En un país donde solo una de cada siete personas tiene tarjeta de crédito, esta alianza busca cerrar la brecha de acceso al financiamiento y fortalecer el ecosistema comercial, abriendo la puerta a futuras innovaciones en pagos digitales.

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