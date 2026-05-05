Los ciberdelincuentes están utilizando una modalidad de fraude en la que se hacen pasar por representantes de entidades financieras para ofrecer una supuesta reducción en la tasa de interés de las tarjetas de crédito.

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Según las autoridades, estas llamadas suelen ser inesperadas y buscan aprovechar la preocupación de las personas por sus deudas.

Los estafadores prometen beneficios inexistentes y, a cambio, solicitan datos personales o pagos anticipados, que nunca se traducen en un servicio real.

Para generar confianza, los delincuentes pueden mencionar información parcial del usuario, como saldos, documentos o hasta códigos postales, haciendo creer que la llamada es legítima.

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Sin embargo, una señal clara de fraude es la exigencia de pagos por adelantado o la presión para tomar decisiones rápidas con ofertas “por tiempo limitado”. Las entidades financieras reales no solicitan contraseñas ni datos sensibles por teléfono.

Ante estas situaciones, los expertos recomiendan no compartir información personal, colgar la llamada y comunicarse directamente con el banco mediante canales oficiales.

También aconsejan reportar el intento de fraude a las autoridades. Si se desea reducir la tasa de interés, esto debe hacerse únicamente gestionándolo directamente con la entidad emisora de la tarjeta.

Cómo evitar estafas por teléfono

Evitar estafas telefónicas requiere desconfianza activa y algunos hábitos simples. Primero, nunca compartas información personal o financiera (números de tarjeta, claves, códigos de verificación) durante una llamada no solicitada.

Las entidades legítimas no piden contraseñas ni datos sensibles por teléfono. Si alguien afirma ser de tu banco o de una empresa, cuelga y devuelve la llamada usando el número oficial publicado en su página web.

Desconfía de ofertas demasiado buenas, como reducir deudas de inmediato o premios inesperados.

Los estafadores suelen crear urgencia con frases como “solo por hoy” o “si no actúas ahora perderás el beneficio”. Esa presión es una señal clara de fraude. Tampoco aceptes pagar por adelantado para recibir un supuesto servicio.

Otra recomendación clave es no confirmar datos cuando el interlocutor ya tiene parte de tu información; esto puede ser un intento de completar tu perfil. Evita decir “sí” o dar respuestas afirmativas que puedan ser grabadas.

Activa filtros antispam en tu celular y registra tu número en listas de exclusión de llamadas comerciales si están disponibles. Finalmente, reporta cualquier intento de estafa a tu operador o a las autoridades. La mejor defensa es la prudencia y verificar siempre antes de actuar.

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