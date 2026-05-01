Una serie de denuncias destapó un presunto esquema de fraude en el que Edilberto Junior Bejarano Guzmán aparece como figura central. Según testimonios recogidos en una investigación de Pulzo, el señalado habría utilizado discursos de crecimiento personal y promesas de inversión para captar dinero de múltiples víctimas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Ofertas engañosas de empleo en la Fiscalía? Alerta por convocatoria falsa que circula en redes sociales)

El modelo, de acuerdo con los afectados, comenzaba con la construcción de confianza a través de cursos, asesorías, acompañamiento personal y hasta retiros de tipo espiritual.

Bejarano se presentaba experto en trading y criptomonedas, ofreciendo rentabilidades altas que resultaban atractivas para quienes buscaban mejorar su situación económica.

Lee También

Como gancho inicial, Bejarano habría sido recomendado por Moisés Furman, reconocido en el ámbito del ‘coaching’. Sin embargo, Furman, en declaraciones a este medio, aseguró que él también fue presuntamente engañado.

Uno de los casos más representativos es el de una pareja que decidió invertir cerca de 500 millones de pesos luego de recibir recomendaciones directas dentro de ese círculo.

Durante los primeros meses, los inversores aseguran haber recibido rendimientos, lo que reforzó la confianza en el esquema. Pero, según uno de los testigos, Bejarano acumula deudas de por lo menos 1,2 billones de pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Sin embargo, con el paso del tiempo, los pagos se detuvieron. Según los testimonios, comenzaron las excusas y finalmente se habría reconocido que el dinero fue utilizado en proyectos personales sin autorización, lo que dejó a las víctimas sin posibilidad inmediata de recuperar sus recursos.

¿Cómo hacía Junior Bejarano para captar dinero?

Las denuncias no son aisladas. Luego de hacerse público el caso, otras personas reportaron situaciones similares, lo que permitiría hablar de más de 20 afectados, incluidos adultos mayores que habrían perdido los ahorros de toda su vida.

El patrón descrito se repite: cercanía emocional, discurso espiritual y luego propuestas de inversión con supuestos altos retornos. Para los denunciantes, esa combinación habría sido clave para convencer a las víctimas de entregar grandes sumas de dinero.

Además, algunos testimonios apuntan a que familiares del señalado habrían participado indirectamente al facilitar cuentas bancarias para recibir los recursos. Incluso, aseguran que en paralelo se evidenciaron adquisiciones de bienes como vehículos de alta gama, lo que aumentó las sospechas.

“Es una persona con la que compartí muchas cosas. Él empezó a crecer mucho. Llegó conmigo y me decía: ‘mira, me compré este colegio, me compré esta montaña’. Llegaba con camioneta nueva con cosas nuevas… me mostró como tres carros para mostrárselo”, indicó Sebastián, uno de los testigos a ‘Bajo sospecha’, de Pulzo.

Las declaraciones de este testigo son muy relevantes, ya que no se trata de una víctima cualquiera, sino de un amigo cercano a Bejarano, incluso vivieron juntos. Sebastián aseguró que invirtió por lo menos 400 millones, que, con intereses, la deuda sube a más de 600 millones.

En paralelo, ya existirían varias denuncias y procesos judiciales, así como medidas sobre bienes como lotes y cuentas bancarias. Aun así, algunas víctimas no han iniciado acciones legales, con la esperanza de recuperar su dinero.

El caso sigue en desarrollo y, aunque según el testigo, para junio de este año se espera un acuerdo con el presunto estafador, se pone sobre la mesa la necesidad de mayor control frente a ofertas de inversión que prometen ganancias rápidas sin respaldo verificable.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.