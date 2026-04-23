La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá emitió una alerta urgente debido a una masiva estafa digital que afectó a cientos de contribuyentes. Delincuentes crearon una página web fraudulenta para captar pagos ilegales.

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Aproximadamente mil ciudadanos ingresaron al sitio falso durante el fin de semana, resultando en pérdidas millonarias. Según datos oficiales, cerca de seiscientos ochenta contribuyentes completaron transacciones hacia cuentas ajenas a la administración distrital.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, confirmó que la página estuvo activa tres días, entre el viernes y el domingo pasados. El lunes siguiente, el portal fue detectado y desactivado inmediatamente.

Cadena destacó en conversación con El Tiempo que la Secretaría Distrital de Hacienda “no fue vulnerada” en su sitio web, por lo que “los ciudadanos con tranquilidad pueden seguir pagando sus impuestos a través de nuestra página web”.

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Se estima que los estafadores lograron recaudar cerca de 400 millones de pesos. La mayoría de las víctimas corresponden a propietarios de vehículos que buscaban cumplir con sus obligaciones tributarias de la actual vigencia.

La modalidad de engaño consistió en el envío masivo de mensajes por redes sociales. Estos textos prometían descuentos especiales e incluían un enlace directo que conducía a la plataforma diseñada por los ciberdelincuentes.

“Esta gente decía ‘obtenga un descuento adicional en el pago de sus impuestos’ y enviaban un link. Lo primero es que nunca va haber descuentos adicionales a los que la norma prevé y lo segundo es que no lleguen a la página a través de link, sino que escriban directamente la dirección de la página de la Secretaría www.haciendabogota.gov.co/.”, relató.

Quienes accedieron al enlace encontraron una interfaz visualmente idéntica a la oficina virtual oficial. Sin embargo, el sitio utilizaba un dominio sospechoso que no correspondía a las entidades gubernamentales del país.

Mientras la dirección oficial de la entidad es haciendabogota.gov.co, el sitio falso operaba bajo el dominio nuevaoficinavirtualsdh.top. El uso del sufijo “.top” es una señal clara de que la página era fraudulenta.

La Secretaría enfatizó que todas las direcciones electrónicas del Gobierno Nacional y distrital deben finalizar siempre en “.gov.co”. Cualquier otra terminación indica que el portal no cuenta con el respaldo legal del Estado.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional iniciaron el rastreo de los responsables. Las autoridades buscan identificar a los ciberdelincuentes que administraron los recursos robados a los bogotanos.

Este incidente ocurrió justo cuando se cumplía el plazo para el pago del impuesto predial con descuento. El pasado viernes diecisiete de abril venció la fecha para obtener el diez por ciento de beneficio.

A pesar de la estafa, el recaudo oficial del impuesto predial en Bogotá ya asciende a dos billones de pesos. La entidad continúa monitoreando sus sistemas para evitar nuevas suplantaciones de identidad digital en el futuro.

Para realizar el pago de forma segura, el contribuyente debe escribir la dirección oficial directamente en su navegador. Se recomienda evitar el uso de enlaces compartidos por WhatsApp, mensajes de texto o correos sospechosos.

En el portal oficial, los ciudadanos encontrarán un botón destacado denominado Pago Predial y Vehículos 2026. Al ingresar allí, el sistema permite descargar la factura auténtica o proceder al pago electrónico mediante el botón PSE.

“Nos duele cada uno de esos pesos que les quitan a los ciudadanos que pagan a esas páginas a esas páginas, pero no es un tema masivo ni que nos esté afectando el recaudo de la ciudad”, afirmó Cadena.

El uso de la plataforma PSE garantiza que el dinero se transfiera directamente a las arcas del Distrito. Nunca se deben realizar transferencias directas a cuentas de ahorros o corrientes pertenecientes a personas naturales o empresas.

El calendario tributario continúa vigente y los ciudadanos deben estar atentos a las próximas fechas de vencimiento. El plazo para pagar el impuesto de vehículos con el diez por ciento de descuento vence el quince de mayo.

Posteriormente, el veintidós de mayo vencerá el plazo para el pago del ReteICA correspondiente al segundo bimestre. La Secretaría de Hacienda reitera que no envía cartas de cobro con enlaces de pago manuales.

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen siempre la autenticidad de los documentos recibidos. La prevención es la mejor herramienta para proteger el patrimonio familiar frente a las nuevas modalidades de delincuencia informática en la capital.

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