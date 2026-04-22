Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en Bogotá luego de que se registrara un ataque armado contra la camioneta de la UNP en la que se movilizaba Luz María Zapata, aspirante a la Contraloría General de la República.

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(Vea también: Fuertes imágenes del atentado a aspirante a la Contraloría en Bogotá: así quedó el carro)

El atentado ocurrió en la tarde del martes 22 de abril de 2026, hacia las 5:45 p. m., en inmediaciones de la avenida La Esperanza con carrera 68, en el sector de Ciudad Salitre, una zona de alto flujo vehicular en el occidente de la capital.

De acuerdo con El Tiempo, por lo menos dos hombres que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo blindado en el que se movilizaba la candidata, quien iba acompañada de su hija y de su esquema de seguridad.

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“En las últimas horas, en el barrio Ciudad Salitre se presenta un intercambio de disparos entre unos delincuentes y funcionarios adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se movilizaban en una camioneta blindada”, indicó Julián García, comandante de la estación de Policía de Fontibón.

En ese momento, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la camioneta, lo que generó momentos de pánico entre conductores y peatones que se encontraban en el sector.

Ante la agresión, los escoltas reaccionaron de inmediato y repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos en plena vía pública. A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas, en gran parte gracias al blindaje del vehículo y a la rápida acción del equipo de protección.

Responsables de atentado contra candidata a Contraloría lograron huir

Tras el atentado, los responsables emprendieron la huida en la motocicleta en la que se movilizaban, incluso circulando en contravía por varias vías del sector para evadir a las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo en la zona y adelanta labores de investigación, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.

#Nación I Hombres armados dispararon contra el vehículo de candidata a la Contraloría. No se reportan lesionados tras cruce de disparos.📌Más detalles aquí 👉: https://t.co/Fvo8fKopAk pic.twitter.com/h9i3b3NL3V — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) April 23, 2026

“En el lugar de los hechos, estamos desplegados con nuestra Policía Judicial e Inteligencia verificando cámaras, elementos materiales probatorios y evidencia física para dar con los responsables del hecho”, agregó el uniformado.

Por ahora, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen presencia en el sector, mientras avanzan las indagaciones sobre este hecho que vuelve a poner en evidencia los riesgos de seguridad en la ciudad.

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