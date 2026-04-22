Un nuevo hecho de violencia sacudió a Bogotá luego de que delincuentes atentaran contra el vehículo en el que se desplazaba la aspirante a la Contraloría General Elvia Isabel Otero, en un ataque armado que quedó registrado en imágenes.

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El atentado ocurrió en la tarde de este miércoles 22 de abril, hacia las 5:45 p. m., en inmediaciones del barrio Salitre, en el occidente de la capital. La candidata se movilizaba en una camioneta blindada junto a su equipo de seguridad cuando fue interceptada por hombres armados.

Los atacantes dispararon contra el vehículo en repetidas ocasiones, causando daños visibles en la estructura del carro, aunque el blindaje evitó consecuencias más graves. Las imágenes que circularon muestran cómo quedó la camioneta tras el ataque, lo que ha generado preocupación por la seguridad de figuras públicas.

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#ATENCIÓN | Dispararon en Bogotá contra un vehículo en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General. En el hecho hubo un intercambio de disparos, pero no hay personas heridas.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/2SIFB4FLW6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 23, 2026

Fuentes cercanas a la aspirante, citadas por Red+ Noticias, confirmaron que Otero contaba con esquema de seguridad en el momento del atentado, lo que habría sido clave para proteger su vida y la de sus acompañantes. Hasta ahora, no se ha reportado que haya resultado herida.

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El caso se encuentra en desarrollo y ya adelantan las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia política en el país.

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