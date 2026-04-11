Un nuevo hecho violento contra la Fuerza Pública se registró en la mañana de este sábado 11 de abril en Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con lo recogido por Caracol Radio, un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de la Policía en inmediaciones del anillo vial oriental, a la altura de un reconocido centro comercial de la ciudad.

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El ataque dejó como saldo al intendente Elkin García gravemente herido, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la capital nortesantandereana, donde permanece bajo atención médica. Las autoridades acordonaron la zona luego de la detonación y mantienen presencia policial mientras se adelantan las labores de inspección y seguridad.

Acá, un video compartido por Blu Radio que muestra cómo quedó la patrulla:

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#Atención ataque con explosivos contra un vehículo de la Policía se registra a esta hora en el anillo vial oriental de Cúcuta. El uniformado que conducía resultó aturdido. Autoridades despliegan operativo para dar con los responsables. pic.twitter.com/wJSp13BtuY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 11, 2026

La explosión provocó una fuerte onda expansiva que se sintió en distintos sectores residenciales de Cúcuta, entre ellos Prados del Este, Guaimaral, Zulima, Niza y Prados del Norte, lo que causó temor entre los habitantes y a las autoridades, explicó la cadena radial.

Este sería el tercer ataque registrado en lo corrido del año en ese mismo punto del anillo vial oriental. La reiteración de hechos violentos en el sector ha despertado preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades locales.

En los dos ataques anteriores ocurridos en esa misma zona, se reportó un saldo de dos uniformados muertos y al menos cinco más heridos, lo que evidencia la persistencia de acciones armadas contra la Fuerza Pública en este corredor vial estratégico de la capital de Norte de Santander.

Aunque por ahora no existe un pronunciamiento oficial que confirme la autoría del atentado de este 11 de abril, las primeras hipótesis citadas por medios como Caracol Radio señalan que no se descarta la posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado ilegal que ha sido mencionado en investigaciones previas sobre los ataques registrados en este mismo sector.

Las autoridades no han entregado aún un reporte definitivo sobre el tipo de artefacto utilizado ni sobre la magnitud exacta de los daños materiales, pero se confirmó que la zona permanece acordonada mientras avanzan las labores de verificación y recolección de evidencias por parte de los equipos especializados.

Por ahora, la Policía Metropolitana de Cúcuta y demás autoridades competentes continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque y dar con los responsables. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta ante la repetición de este tipo de hechos en la zona.

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