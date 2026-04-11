Momentos de angustia se vivieron en el sur de Cali luego de que un sicario, que huía tras un ataque armado, interceptara un vehículo en el que se movilizaban estudiantes. Sin embargo, la institución educativa confirmó que ningún menor resultó herido ni sufrió afectaciones físicas.

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El hecho ocurrió en el sector de El Carmelo, en la vía hacia La Buitrera, donde las autoridades investigan un ataque sicarial que dejó una persona muerta y otra lesionada, según información entregada por la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con el teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito Tres de Policía, el caso se registró hacia las 4:00 de la tarde.

Según el reporte oficial:

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Dos personas departían en una finca del sector.

Al salir del lugar, fueron atacadas por hombres armados.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones y huyeron inmediatamente.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Siloé. Una de ellas llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece estable bajo atención médica.

Qué se sabe del secuestro de un bus escolar

Durante la fuga, los responsables abandonaron la motocicleta en la que escapaban. Posteriormente, uno de los sospechosos habría abordado un vehículo y obligado al conductor a dirigirse hacia la parte baja de Siloé.

Inicialmente se habló de un bus de transporte público, pero el concejal Roberto Ortiz aseguró en su cuenta de X que se trataría de una ruta escolar, lo que generó alarma entre padres de familia y ciudadanos.

El cabildante describió escenas de miedo dentro del vehículo y pidió reforzar las medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.

Tras la circulación de estas versiones, el Colegio Freinet emitió un comunicado oficial aclarando la situación y llevando tranquilidad a la comunidad educativa.

Según la institución:

Todos los estudiantes se encuentran en buen estado de salud.

No hubo lesiones ni afectaciones físicas.

La situación fue controlada rápidamente.

El recorrido escolar continuó con normalidad después del incidente.

Este fue el comunicado, compartido por el mismo concejal:

¡ES INACEPTABLE! ¡ES REPUGNANTE! ¡ES UNA VERGÜENZA PARA CALI! Hoy la violencia más cobarde alcanzó a niños inocentes en un bus escolar. Por el cierre de La Pasoancho, el bus se desvió por la Buitrera. Un hombre armado lo detuvo, amenazó al conductor y lo obligó a ir hasta la… pic.twitter.com/IMSJlsoGTi — Roberto Ortiz (@robertoortizu) April 11, 2026

El colegio explicó que, debido a manifestaciones en la ciudad, la ruta tomó un trayecto alterno y durante el recorrido una persona externa abordó momentáneamente el vehículo y pidió modificar el trayecto por algunos minutos, tras lo cual descendió sin que se presentaran hechos violentos dentro del bus.

Además, la rectoría indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se informó a las autoridades competentes, incluida la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad.

La institución también pidió a las familias informarse únicamente por canales oficiales y evitar difundir versiones no verificadas que puedan generar alarma innecesaria.

Investigación continúa en Cali

Las autoridades señalaron que unidades de Policía Judicial e inteligencia avanzan en la recolección de pruebas para identificar plenamente a los responsables del ataque armado y esclarecer los móviles del crimen ocurrido en esta zona rural de Cali.

🚨La policía sigue en la búsqueda de delincuentes implicados en un sicariato y el secuestro de un bus escolar en el sur de Cali. Según reportó la Metropolitana, un sujeto implicado en un atentado y posterior enfrentamiento, se subió a un bus de una ruta escolar del Colegio… pic.twitter.com/vA8WRYvbeM — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) April 11, 2026

Mientras tanto, la Policía mantiene presencia en el área para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos violentos.

Aunque el episodio generó preocupación inicial, las autoridades y el colegio insistieron en que los menores nunca estuvieron en riesgo directo y que regresaron sanos y salvos a sus hogares, mensaje con el que buscan reducir la alarma generada tras conocerse el caso.

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