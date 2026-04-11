La polémica por el concierto ilegal del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro de la cárcel La Paz de Itagüí sigue creciendo. Nuevos videos revelados en las últimas horas dan nuevos detalles sobre su instancia en este sitio de reclusión, dejando serias dudas sobre el tiempo real que permaneció dentro del penal y el alcance de su participación en la fiesta organizada por cabecillas criminales.

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Tras conocerse el concierto sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el mánager del artista aseguró a El Tiempo que Velásquez había sido contratado por una persona identificada únicamente como “Carlos” y que el evento fue presentado como una actividad privada autorizada. Además, dijo que ellos no investigaban para quién cantaban.

Según esa versión, el cantante permaneció poco tiempo en la cárcel y solo interpretó entre tres y cinco canciones, lo que equivaldría a una presentación corta.

Esa explicación buscaba mostrar que el artista no tuvo mayor participación en la polémica celebración y que abandonó rápidamente el penal tras cumplir el contrato musical.

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Sin embargo, nuevas pruebas empezaron a desmontar esa narrativa.

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien ha liderado las denuncias sobre la fiesta ilegal, reveló grabaciones inéditas que mostrarían una realidad muy distinta.

De acuerdo con las imágenes y registros conocidos recientemente, Nelson Velásquez ingresó a la cárcel hacia las 11:30 de la mañana y permaneció allí hasta aproximadamente las 4:00 de la tarde.

🚨Exclusivas imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí🚨 ¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?

Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas. 🎥 Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario:

las… pic.twitter.com/uhtpxbwXRl — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 11, 2026

Este dato cambia completamente el panorama.

Si el cantante estuvo más de cuatro horas dentro del penal, resulta difícil sostener la versión de un espectáculo breve de tres o cinco canciones. Un show vallenato estándar rara vez supera una hora, incluso en conciertos formales.

Por eso, las nuevas evidencias han generado cuestionamientos sobre qué ocurrió durante el resto del tiempo y cuál fue el verdadero rol del artista en la celebración.

(Vea también: Revelan el millonario pago que habría recibido Nelson Velásquez por parranda en la cárcel de Itagüí)

Los videos también coinciden con otros testimonios conocidos por distintos medios de comunicación sobre cómo se desarrolló la parranda dentro de la cárcel de máxima seguridad.

Antes del mediodía ya sonaban canciones emblemáticas del cantante, entre ellas “Después de ti” y “El centro de mi alma”, mientras al interior del penal ingresaban botellas de whisky Buchanan’s, ron Cuervo y vino.

Según las denuncias, varias mujeres entraron registradas como familiares de internos vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá y otras regiones del país.

Además, informes preliminares indican que en el lugar se hallaron trazas de marihuana y cocaína, lo que agravó aún más la gravedad de los hechos investigados por las autoridades penitenciarias.

Un concierto que terminó en crisis institucional

El evento ocurrió el 8 de abril y desató una tormenta política. El Inpec suspendió a siete funcionarios mientras intenta establecer cómo fue posible el ingreso de artistas, licor, invitados externos y equipos musicales sin autorización oficial. De hecho, en los videos publicados por Carrasquilla se ve que el control del ingreso dejó de ser del Inpec y, por momento, fue hecho por hombres vestidos con camisetas negras. También ingresaron cerca de 18 camionetas con personas que hasta el momento no han sido identificadas y un gran grupo de mujeres.

La celebración también provocó la suspensión del Espacio de Conversación Socio-Jurídico que el Gobierno sostenía con cabecillas criminales recluidos en ese penal, quienes participaban como voceros dentro del proyecto de paz urbana.

Investigadores intentan determinar quién financió la fiesta, cuyo costo habría alcanzado los 500 millones de pesos, y qué tan voluntaria fue la participación del artista en el evento.

Nelson Velásquez queda bajo presión pública

Aunque hasta ahora Nelson Velásquez no ha entregado una nueva versión detallada tras la aparición de los videos, el contraste entre lo dicho inicialmente y las imágenes conocidas deja al cantante en una posición incómoda.

La diferencia entre un show breve y una permanencia de más de cuatro horas dentro de una cárcel donde hubo licor, invitados externos y presuntos excesos cambia la percepción pública del caso.

Lo que en un comienzo parecía un error logístico o una contratación engañosa ahora abre interrogantes más profundos sobre el conocimiento real que tenía el artista del evento al que asistió. De hecho, periodistas han señalado a Velásquez por untarse del sucio dinero de estos cabecillas criminales que han sido considerados capos de la delincuencia en Antioquia.

Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y judiciales, el escándalo continúa creciendo y amenaza con convertirse en uno de los episodios más polémicos recientes que mezclan música, crimen organizado y sistema penitenciario en Colombia.

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