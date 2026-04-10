Nuevos videos de cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí desataron polémica en el país al evidenciar lo ocurrido durante la parranda vallenata en la que participó Nelson Velásquez. Las imágenes, divulgadas por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, pondrían en duda la versión oficial sobre los controles en el centro penitenciario.

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“¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas? Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas”, afirmó la cabildante. Según explicó, los registros muestran que “las puertas estuvieron abiertas de par en par para que entraran decenas de invitados a una parranda vallenata”.

De acuerdo con la denuncia, en los videos se observa el ingreso de múltiples vehículos y asistentes. “Más de 16 carros de alta gama ingresando. Un concierto completo de Nelson Velásquez que no duró una hora, sino casi toda la tarde. Personas que no eran visitas”, detalló Carrasquilla, quien además lanzó una alerta sobre la seguridad del lugar.

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🚨Exclusivas imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí🚨 ¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?

Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas. 🎥 Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario:

las… pic.twitter.com/uhtpxbwXRl — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 11, 2026

Uno de los puntos más cuestionados por la concejal tiene que ver con el control del ingreso. “Y lo más grave: civiles, sin uniforme, controlando el ingreso en lugar del INPEC. ¿Eso también lo van a justificar?”, señaló. Las afirmaciones aumentan la presión sobre las autoridades penitenciarias para explicar lo ocurrido.

El caso se da en medio del escándalo por la parranda vallenata que habría sido organizada por voceros de bandas delincuenciales que participan en diálogos de paz con el Gobierno. En los videos conocidos también se evidenciarían tarima, comida y bebidas, lo que ya había provocado decisiones administrativas dentro del penal.

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La controversia escaló hasta el Congreso, donde se citó a un debate de control político. El representante Hernán Cadavid aseguró que “hechos como los recientemente conocidos en la cárcel de Itagüí… nos retornan a los peores años, al mejor estilo de la catedral. La salida sin control, el desafío a la institucionalidad”.

Ante la gravedad de las imágenes, la concejal cerró su denuncia con un cuestionamiento directo: “¿Esto es una cárcel de máxima seguridad… o un hotel para criminales? Alguien tiene que responder. Se parrandearon La Paz”.

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