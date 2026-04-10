La polémica presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro de la cárcel La Paz de Itagüí sigue generando fuertes reacciones públicas. Esta vez, el periodista Néstor Morales lanzó duras críticas contra el artista. En su comentario aseguró que terminó siendo “el payaso vergonzoso” de la situación.

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Durante su intervención en Blu Radio, Morales cuestionó no solo el ingreso del cantante al centro penitenciario, sino también el contexto en el que se realizó la celebración, en la que participaron privados de la libertad vinculados a estructuras criminales.

El periodista afirmó que el artista terminó beneficiándose económicamente de dinero que, según él, provendría de actividades ilegales. En tono crítico, sostuvo que se trató de una escena que refleja profundas contradicciones del país. Morales señaló que en la cárcel se organizó una fiesta con un cantante vallenato que “salió con los bolsillos llenos de plata”, dinero que —según dijo— sería producto de los crímenes cometidos por quienes continúan delinquiendo incluso desde prisión.

El periodista incluso comparó el episodio con momentos oscuros del pasado colombiano, recordando visitas de figuras públicas a cárceles durante la época del narcotráfico. Según explicó, el cantante habría ingresado al penal como si se tratara de un evento completamente normal, posiblemente creyendo que tenía autorización oficial.

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Morales sostuvo que el equipo del artista habría entrado “como Pedro por su casa”, lo que —a su juicio— evidencia fallas graves en los controles del sistema penitenciario colombiano y que ya provocó el despido de un funcionario del Inpec, aunque no se descarta que otros dragoneantes también hayan recibido dinero.

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Qué se sabe de la fiesta en la cárcel de Itagüí

El episodio ocurrió en el patio 1 de la cárcel La Paz de Itagüí, donde se realizó una rumba vallenata que incluyó música en vivo y, según versiones conocidas por las autoridades, consumo de alcohol.

Fotografías difundidas en redes mostraron a Nelson Velásquez ingresando al penal acompañado de su equipo técnico y cargando instrumentos musicales. Tras conocerse el hecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que la actividad no estaba autorizada por la entidad ni por el Gobierno nacional, pues a estos criminales se les ha dado el estatus de gestores de paz.

(Vea también: ¿Quién invitó a Nelson Velásquez a Itagüí? Extraña versión del mánager tras fiesta en la cárcel)

Como consecuencia, se abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio ese día, además del cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.

El mánager del artista, Álex Eduardo Díaz, explicó que el equipo fue contratado por un intermediario y que nunca verifican antecedentes de quienes solicitan presentaciones.

Según su versión, asumieron que el evento contaba con permisos oficiales debido a que el ingreso se realizó sin inconvenientes. También aclaró que no se trató de un concierto completo, sino de la interpretación de tres a cinco canciones.

El escándalo escaló rápidamente al ámbito político. El Gobierno nacional suspendió temporalmente la interlocución con voceros de estructuras criminales vinculadas al proceso de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá mientras se esclarecen los hechos.

Incluso José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, uno de los líderes criminales vinculados a los diálogos, negó haber participado en la celebración, asegurando que ese miércoles él estaba en el patio 3, no en el 1, donde sucedió esto.

La congresista Isabel Zuleta, delegada del Gobierno para la Paz Urbana, rechazó lo ocurrido y afirmó que la fiesta no hacía parte de ningún acuerdo del proceso de paz, insistiendo en que se deben respetar los protocolos penitenciarios.

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