Una videollamada desde Venezuela, drones sobrevolando una zona boscosa y una serie de pistas abandonadas a un costado de la carretera fueron claves para resolver uno de los casos más estremecedores de las últimas semanas en Colombia: el hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que desapareció después de someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá.

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La historia comenzó el pasado 13 de mayo, cuando Yulixa ingresó al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Allí le practicaron una lipólisis láser en un establecimiento que, según las autoridades, funcionaba sin permisos ni condiciones médicas adecuadas.

Durante seis días, familiares y autoridades intentaron reconstruir qué había ocurrido con ella. Las últimas imágenes conocidas mostraban a la mujer en un evidente deterioro físico tras el procedimiento, mientras allegados denunciaban mensajes extraños enviados desde su celular horas después de desaparecer.

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Pero todo comenzó a aclararse tras la captura en Venezuela de María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento clandestino.

De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, recién detenida, Delgado habló con investigadores colombianos mientras era custodiada por policías venezolanos. Lo hizo a través de una videollamada que terminó siendo decisiva para ubicar el cuerpo.

Según la reconstrucción de las autoridades, la mujer intentó guiar en tiempo real a los uniformados por varias carreteras y zonas boscosas de Cundinamarca, tratando de recordar el lugar exacto donde abandonaron el cadáver.

El problema era que, según su propio relato, todo ocurrió en la noche y ella no lograba precisar la ubicación exacta. La búsqueda entonces se extendió por más de 30 kilómetros entre los municipios de Apulo y Anapoima.

(Vea también: “Daban cachetadas”: habló paciente que se hizo cirugía en negocio donde desapareció Yulixa Toloza)

La investigación dio un giro cuando agentes de la SIJIN encontraron las primeras pistas a un costado de la carretera: unas chanclas rosadas, ropa y objetos personales que pertenecerían a Yulixa. A partir de ahí, el operativo se concentró en una zona específica.

Con apoyo de drones especializados, los investigadores comenzaron a rastrear la vegetación hasta que finalmente detectaron el cuerpo en una zona boscosa de difícil acceso.

El alcalde de Apulo, José Ignacio Santoya, confirmó que el cadáver estaba oculto entre la maleza y no podía verse desde la vía principal. El hallazgo ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del 19 de mayo.

Pero uno de los detalles más impactantes del caso surgió durante esa misma videollamada desde Venezuela. Según reveló Noticias RCN, María Fernanda Delgado aseguró que Yulixa todavía tenía signos vitales cuando fue sacada del establecimiento en Bogotá.

La mujer habría confesado que la víctima murió dentro del vehículo en el que intentaban abandonarla, y no dentro de la estética clandestina.

Además, mencionó a un hombre conocido como “Leo”, supuesto anestesiólogo de nacionalidad cubana, quien hoy permanece prófugo y es considerado pieza clave en la investigación. Las autoridades creen que él aparece en videos de seguridad donde se observa cómo dos hombres sacan a Yulixa aparentemente inconsciente del lugar.

La hipótesis de los investigadores ya no apunta únicamente a una negligencia médica. Ahora se investiga una presunta operación de encubrimiento que incluyó la huida hacia Venezuela, el abandono del cuerpo y posibles intentos por desaparecer evidencia relacionada con la muerte de la mujer.

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