El misterio en torno a la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue sacada a rastras de un centro estético ilegal en el barrio Venecia (sur de Bogotá), destapó una olla podrida mucho mayor. Según reveló el periodista Santiago Ángel en la emisora La FM, el local ‘Beauty Láser’ no operaba de manera independiente, sino que forma parte de una red clandestina con múltiples sedes en la capital.

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De acuerdo con la investigación periodística, las autoridades ya le siguen el rastro a una segunda sede ubicada en el norte de Bogotá. El “modus operandi” de los administradores (quienes actualmente se encuentran prófugos) consistía en camuflarse constantemente para evadir los controles de la Secretaría de Salud y la Policía.

“Lo que hacen las personas a cargo es cambiar los letreros, desactivar los números de WhatsApp, cerrar cuentas de Instagram y cambiar incluso la tipografía y la publicidad que tienen en las ventanas”, detalló Ángel sobre la estrategia de la red para desaparecer y reabrir con fachadas distintas.

La FM también dio a conocer en primicia el desgarrador testimonio de una mujer que se sometió a un procedimiento en la sede del norte de la ciudad, confirmando las condiciones infrahumanas y el peligro al que exponen a sus clientes.

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La paciente aseguró que la sede del norte compartía la misma publicidad engañosa que la de Venecia: ofrecían masajes en los letreros exteriores, pero adentro realizaban cirugías de alta complejidad sin las más mínimas condiciones de salubridad.

“Los baños eran muy sucios y los drenajes… uno se tenía que bañar y había sangre de las otras pacientes, el sifón tapado y un jabón que nunca levantaron”, relató la víctima, quien además describió el horror que vivió en el postoperatorio tras ser sedada de manera irregular: “Cuando yo salí de la cirugía es poco lo que recuerdo, pero sé que es sobre una mesa, pero cuando a mí me la hicieron yo sentí que me daban cachetadas para que reaccionara”.

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