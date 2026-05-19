El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en el local ‘Beauty Láser’ del barrio Venecia (sur de Bogotá), dio un giro dramático. Las autoridades confirmaron que los tres administradores del establecimiento ilegal huyeron de la capital e, incluso, uno de ellos habría salido del país tras percatarse de la gravedad de la situación.

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La Policía busca intensamente a María Fernanda Delgado Hernández (dueña del local), a su pareja Edinson Torres y al supuesto cirujano Eduardo David Ramos. Según reveló El Tiempo, Torres realizó una llamada a un allegado el pasado viernes asegurando que se encontraba “bien” y que ya estaba en Venezuela, país del que son oriundos él y su esposa.

Aunque inicialmente se pensó que la llamada era una estrategia para desorientar a los investigadores, el rastreo de cámaras de seguridad confirmó la fuga. El Chevrolet Sonic gris en el que sacaron a rastras a Yulixa el pasado miércoles 13 de mayo, salió de Bogotá en la madrugada del jueves.

Los registros migratorios y de tránsito señalan los siguientes movimientos clave del vehículo:

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1:50 a. m. (Jueves): el carro pasó por el peaje de los Andes, saliendo por el norte de Bogotá.

2:15 a. m. (Jueves): el vehículo fue captado por las cámaras del peaje El Roble, en el municipio de Gachancipá (Cundinamarca), a 71 kilómetros de la estética.

El propietario del vehículo ya se presentó ante las autoridades y aseguró que no tiene nada que ver con el crimen; manifestó que solo les prestó su nombre a los administradores porque ellos no contaban con documentación colombiana vigente.

Antiguas empleadas del establecimiento comenzaron a romper el silencio y revelaron detalles perturbadores sobre cómo operaba ‘Beauty Láser’. Según sus testimonios, el lugar carecía de permisos, utilizaba sedaciones profundas sin anestesiólogos y mantenía una red de “comisionistas” a quienes les pagaban por llevar clientas del sector.

Mientras las autoridades evalúan activar circulares de búsqueda internacional con Venezuela para capturar a los sospechosos, la familia de Yulixa vive un calvario. En las últimas horas, allegados a la mujer concentraron sus esfuerzos de búsqueda en las riberas del río Tunjuelito. Los investigadores indagan si la familia recibió un dato exacto sobre el paradero del cuerpo o si están buscando en la zona de manera desesperada ante la falta de respuestas oficiales, ya que hasta el momento no se ha ofrecido ninguna recompensa.

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