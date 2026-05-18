La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que desapareció en Bogotá luego de practicarse un procedimiento estético, tuvo un nuevo avance con la captura de dos hombres que ahora están bajo la lupa de las autoridades.

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(Vea también: Hallan carro donde se llevaron a Yulixa Toloza: vehículo apareció en un pastizal en Cúcuta)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes ya quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial, según Semana.

Sobre el tema, la revista mencionada anteriormente reveló que Hernández Morales sería tío de la esteticista propietaria del centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, lugar donde Yulixa se practicó una lipólisis láser antes de desaparecer.

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Por su parte, Kelvis Sequera Delgado sería el conductor del vehículo en el que presuntamente fue trasladada la mujer horas después del procedimiento médico.

Carro del caso Yuliza Toloza

La investigación apunta a un Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340, automóvil que fue hallado recientemente en un pastizal en la ciudad de Cúcuta. Según las autoridades, en ese vehículo habrían subido a Yulixa hacia las 7:24 de la noche del pasado 13 de mayo.

Videos en poder de los investigadores muestran que el carro salió de Bogotá y fue detectado posteriormente en los peajes Andes y El Roble, sobre la vía entre Sesquilé y Gachancipá, durante la madrugada.

Ahora las autoridades intentan establecer qué ocurrió en las horas posteriores y si los dos capturados tuvieron participación directa en la desaparición de la mujer.

La identificación de ambos fue adelantada por unidades de Policía Judicial de la Sijín en Cúcuta, mientras continúa la búsqueda de pistas que permitan esclarecer el paradero de Yulixa Toloza, cuyo caso ha provocado enorme conmoción en el país.

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