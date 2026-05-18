La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, continúa avanzando con nuevas pistas sobre el vehículo en el que habría sido trasladada luego de practicarse una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

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Las autoridades identificaron el automóvil como un Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340, el mismo que fue hallado hoy en un pastizal en la ciudad de Cúcuta.

Este es el carro hallado hoy en Cúcuta:

Según la investigación, en ese carro la mujer habría sido subida por dos hombres hacia las 7:24 p. m. del 13 de mayo, día en que desapareció.

Videos en poder de las autoridades muestran que el carro salió de Bogotá y fue registrado a la 1:50 a. m. en el peaje Andes y, 24 minutos después, en el peaje El Roble, en la vía entre Sesquilé y Gachancipá.

Ahora los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a esos registros.

Amalia Pardo, amiga de Yulixa y testigo del procedimiento, afirmó que uno de los hombres captados en las imágenes podría ser el médico que la atendió, aunque aclaró que no puede identificarlo plenamente.

En los videos también se observa a una mujer caminando detrás de quienes cargaban a la víctima hacia el vehículo, cuyo destino final aún es desconocido.

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