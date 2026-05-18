Organizaciones campesinas, sindicatos y sectores sociales anunciaron un paro nacional para el próximo 20 de mayo en Colombia, con el objetivo de presionar al Congreso para que apruebe la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

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Los convocantes advierten que, si el proyecto no se aprueba antes del 20 de junio, la reforma agraria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro quedaría en riesgo y los juzgados agrarios previstos para 2027 no podrían entrar en funcionamiento.

La movilización tendrá como epicentro Bogotá, donde la marcha iniciará frente al Edificio Colpatria y avanzará hasta la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. También se esperan protestas en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo.

Las organizaciones rechazan un documento de la Corte Suprema que, según ellos, limitaría las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre la administración y adjudicación de baldíos.

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Petro respaldó la convocatoria y alertó que el estancamiento legislativo podría provocar retrocesos históricos en el acceso a la tierra y aumentar los conflictos rurales.

Aunque la Corte aseguró que la ANT mantendría sus competencias, los movimientos campesinos consideran que la única forma de proteger la reforma agraria y los derechos rurales es mediante la movilización social.

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