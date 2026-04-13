El presidente Gustavo Petro lanzó varias advertencias en medio del paro campesino que ha provocado bloqueos y afectaciones en regiones como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Santander. El mandatario se refirió directamente a las autoridades locales para exigir acciones frente a la situación que impacta la movilidad y el orden público en varios puntos del país.

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Una de las advertencias más fuertes estuvo dirigida al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quien señaló de no trasladar correctamente la responsabilidad del problema. Petro afirmó que el funcionario debe trabajar con los alcaldes y liderar acuerdos sobre el impuesto predial en los concejos municipales, en lugar de atribuir la situación exclusivamente al Gobierno nacional.

El presidente también dejó claro que los alcaldes tienen un papel clave en esta coyuntura, ya que son los encargados de fijar las tarifas del impuesto predial. En ese sentido, insistió en la necesidad de que impulsen nuevos acuerdos para reducir la carga tributaria, especialmente para propietarios urbanos, rurales y sectores vulnerables, en un intento por atender las demandas de los manifestantes.

Asimismo, Petro lanzó un ultimátum al asegurar que los alcaldes que no cumplan con la presentación de estas iniciativas podrían enfrentar consecuencias directas. “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía“, aseguró el presidente Petro.

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Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de ellos Avalúos Catastrales. El aumento de los Avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz, el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2026

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En paralelo, el jefe de Estado también se refirió a los bloqueos y pidió a sectores que, según él, estarían vinculados a la oposición, que se retiren de las vías. Petro sostuvo que, de no levantarse las barricadas, el Gobierno actuará conforme a lo establecido por la ley para restablecer el tránsito y la normalidad en las zonas afectadas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.