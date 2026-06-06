El periodismo colombiano vuelve a estar de luto. El reconocido comunicador Cristian Hernando Herrera Nariño fue asesinado este sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta, en un crimen que ha generado consternación entre colegas, autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

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Herrera, ampliamente conocido en Norte de Santander por su trabajo en temas judiciales y de seguridad, fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental. De acuerdo con los reportes preliminares, el periodista estaba visitando a familiares y, según otras versiones, se encontraba junto a su esposa cuando fue interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

Los atacantes le dispararon en repetidas oportunidades. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la capital nortesantandereana, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Cúcuta condenó el homicidio y anunció la conformación inmediata de un grupo especial de investigadores integrado por miembros de la Sijin y la Sipol para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades ya adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios con el propósito de identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del crimen.

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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que Cristian Herrera había sido objeto de múltiples amenazas durante los últimos años. Debido a los riesgos asociados a su trabajo periodístico, contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Colegas cercanos revelaron que las intimidaciones en su contra llegaron a ser tan graves que en algún momento tuvo que abandonar el país y permanecer en Chile para proteger su vida. A pesar de ello, regresó a Colombia y continuó ejerciendo su labor informativa.

Herrera era comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y durante años se desempeñó como periodista judicial del diario La Opinión, uno de los medios más importantes de Norte de Santander. Más recientemente trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Cúcuta, sin abandonar completamente su actividad periodística independiente.

Además, hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y era reconocido por su constante seguimiento a temas relacionados con criminalidad, seguridad ciudadana, corrupción y orden público.

La Fiscalía General de la Nación asumió formalmente la investigación y asignó un equipo especializado para establecer las circunstancias exactas del asesinato. Las amenazas previas que recibió el comunicador serán uno de los principales puntos de análisis dentro del proceso.

El homicidio de Cristian Herrera ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad de los periodistas en las regiones, especialmente de aquellos que cubren temas judiciales y de conflicto armado. Organizaciones de prensa, colegas y líderes sociales han exigido que el crimen sea esclarecido rápidamente y que los responsables respondan ante la justicia.

Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Herrera deja un profundo vacío en el periodismo nortesantandereano y vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen la labor de informar en Colombia.

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