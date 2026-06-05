El dolor por el magnicidio que sacudió al país sigue completamente vivo en el entorno más íntimo de la víctima. Al cumplirse el primer año del trágico atentado que le arrebató la vida al senador Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, conmovió a los oyentes de la radio nacional al relatar el difícil proceso de duelo que afronta su hogar y el ritual especial que preparan para este fin de semana.

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El homenaje estará enfocado principalmente en Alejandro, el hijo del congresista, quien según su madre necesita un espacio profundo de cierre para procesar la dolorosa ausencia de su padre. Tarazona explicó que este 7 de junio se trasladarán a una zona natural alejada de las cámaras para realizar una actividad cargada de simbolismo y recuerdos familiares.

“Este fin de semana vamos a ir a hacer un ritual el 7 de junio para Alejandro. Será en una montaña, nos vamos las niñas, los novios, Alejandro y yo, voy a hacer una caminata y le pondré unos mensajes de su papá, mensajes que salían de videos, de canciones que él escribía y al final vamos a sembrar un árbol, escribir una carta, liberar unas mariposas y llevar el mensaje de despedida al papá. Yo creo que Alejandro necesita decirle a su papá el duelo, ha pasado un año y lloramos todos los días”, confesó la viuda del líder político.

El trasfondo de esta conmemoración familiar se remonta al 7 de junio de 2025, cuando el panorama político de Colombia cambió de forma radical. En la tarde de ese sábado, mientras adelantaba un encuentro ciudadano en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, el joven legislador del Centro Democrático fue víctima de un violento ataque sicarial por parte de un menor de edad.

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El congresista recibió impactos de gravedad que lo mantuvieron durante semanas en una crítica y prolongada batalla médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente falleció en el mes de agosto debido a severas complicaciones neurológicas.

A junio de 2026, el caso avanza en los estrados judiciales con los presuntos coordinadores logísticos y coautores materiales tras las rejas. Entre los principales procesados que afrontan las etapas finales del juicio oral se encuentran alias El Viejo, Katerine Martínez, Carlos Eduardo Mora González (conocido como alias El Veneco), Harold Daniel Barragán Ovalle (alias Harold) y Jhorman David Mora Silva (conocido como alias El Caleño), mientras las autoridades mantienen vigentes las órdenes de captura contra las disidencias de la Segunda Marquetalia como presuntos determinadores intelectuales del magnicidio.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.