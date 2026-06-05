La viuda del exsenador Miguel Uribe habló esta mañana en Blu Radio y se refirió a los detalles, sin esclarecer, que rodean su muerte y explicó la que, según ella, es la hipótesis más fuerte.

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“[…] Es lo que se está consolidando probatoriamente, es que la segunda Marquetalia dio la orden: Iván Márquez, el Zarco Aldinever, alias Kendry y yo creo que una vez tengamos colaboración del Gobierno Nacional, ahora que cambie este nefasto Gobierno, yo creo que si tenemos una de esas capturas, yo creo que vamos a saber o no un crimen de Estado”, explicó la esposa del recordado precandidato presidencial.

Esta última parte de la explicación llamó la atención de los panelistas de Blu, que quedaron sorprendidos con la afirmación que ella da y es que, posiblemente, el gobierno de Gustavo Petro estuvo involucrado y, según ella, no se descarta que haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay.

“Una de las hipótesis sería que la segunda Marquetalia no fue la determinadora, sino que pudo haber recibido instrucciones de alguien más y de quién?”, preguntaron en Blu a Tarazona.

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“Así es. Un crimen de Estado […] Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente, es una hipótesis”, respondió ella.

(Vea también: “Ustedes lo echaron y lo maltrataron”: Uribe Londoño, contra Álvaro Uribe y Paloma Valencia por su hijo)

Seguido, Néstor Morales le pregunto que en caso de que fuera cierto, cómo habría intervenido el Gobierno.

“Dio la orden. Se reunió para planear el asesinato de Miguel”, sentenció la viuda del senador.

En desarrollo….

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.