Keralty respondió públicamente a las más recientes declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, y rechazó de manera categórica los señalamientos hechos en su contra durante los últimos días de su mandato. A través de un comunicado firmado por su presidente, Joseba Grajales, la compañía calificó como “gravísimas e infundadas” las acusaciones del mandatario, quien llegó a referirse a la organización como “genocida”. La empresa aseguró que esas afirmaciones son falsas y representan un agravio contra miles de profesionales de la salud que trabajan en el país.

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En el documento, Keralty afirmó que durante los últimos cuatro años enfrentó un Gobierno que, según su versión, utilizó la desinformación, la persecución y las intervenciones administrativas para atacar el modelo de salud que representa. Además, sostuvo que varias de esas decisiones fueron posteriormente corregidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, organismos que, de acuerdo con la empresa, desmontaron medidas que consideró ilegales contra la organización y la EPS Sanitas.

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“Durante cuatro años hemos enfrentado un gobierno que eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política. Un gobierno que mintió y calumnió, que utilizó falsedades para justificar intervenciones arbitrarias, que persiguió a quienes defendíamos el modelo de salud vigente y que, en no pocas ocasiones, cruzó líneas legales a institucionales que luego la justicia le obligó a rectificar”, dice el comunicado.

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La compañía también defendió su actuación durante las disputas con el Gobierno y aseguró que nunca cedió a las presiones oficiales. En el comunicado manifestó que optó por acudir a la justicia para defender la legalidad, los derechos de los usuarios y la estabilidad del sistema de salud, aun cuando ello implicara asumir altos costos reputacionales, económicos y personales.

Keralty señaló que las recientes decisiones judiciales demostraron que varias actuaciones del Estado vulneraron el debido proceso y desconocieron obligaciones legales. Según la empresa, la devolución de la administración de Sanitas, las órdenes de rectificación de algunas declaraciones y el reconocimiento de perjuicios evidenciarían que fue víctima de actuaciones injustificadas. Incluso afirmó que ahora serán otros quienes deberán responder ante la justicia colombiana.

En otro de los apartados del pronunciamiento, la organización aseguró que los ataques del Gobierno saliente no lograron debilitarla y que, por el contrario, fortalecieron su posición institucional. También reiteró que continuará defendiendo su nombre en los escenarios judiciales nacionales e internacionales frente a cualquier acusación relacionada con supuestos delitos, genocidio o financiación ilícita, afirmando que esos señalamientos ya han sido desmentidos en diferentes procesos.

#ACTUALIDAD El Grupo Keralty emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, calificando sus palabras como "profundamente injustas". Recalcó que las acusaciones sobre supuestos crímenes han sido "desmentidas en los escenarios… pic.twitter.com/Lgt3eC0o75 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 21, 2026

¿Qué dijo Petro de Keralty?

Durante su discurso en la instalación del Congreso de la República, el Petro volvió a lanzar fuertes críticas contra el sistema de salud y aseguró que las EPS atraviesan una crisis estructural. El mandatario afirmó que actualmente quedan 17 entidades y sostuvo que todas están quebradas, razón por la que, según explicó, su Gobierno decidió fortalecer el sistema público de salud con énfasis en la atención primaria y preventiva, en lugar de destinar recursos a las aseguradoras.

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Petro también destacó que durante su administración se asignaron 6,87 billones de pesos al sector salud, aunque aseguró que esos recursos no fueron dirigidos a las EPS. En su intervención insistió en que el modelo de intermediación ha fracasado y reiteró que la reforma a la salud buscaba transformar ese esquema para evitar que, a su juicio, continuaran los problemas financieros que afectan la prestación del servicio.

El momento más polémico de su discurso llegó cuando se refirió al Grupo Keralty y al trámite de la reforma en el Congreso. El presidente aseguró que la iniciativa no fue aprobada por un supuesto soborno del propietario de Keralty, caso que, según dijo, es investigado por la Fiscalía. Además, acusó a las EPS de apropiarse de recursos públicos y afirmó que “matan colombianos”, por lo que concluyó con una de sus frases más fuertes: “Genocidas es como se les debería llamar”.

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