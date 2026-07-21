La instalación oficial del Congreso de la República, celebrada en el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, dejó configurada la nueva cúpula del Poder Legislativo que estará al frente de las corporaciones durante el periodo 2026-2027. Las elecciones en ambas cámaras definieron liderazgos clave que marcarán el pulso político y la relación con el Ejecutivo de cara al mandato del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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En el Senado de la República, la elección del nuevo presidente recayó sobre el senador Honorio Henríquez, integrante del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su designación se concretó tras una jornada de deliberaciones y tensiones políticas que evidenciaron un cambio en las proyecciones iniciales de gobernabilidad para el nuevo cuatrienio.

La candidatura de Henríquez se consolidó gracias a la postura firme de su colectividad, que defendió su nombre frente a otras alternativas que el gobierno entrante contemplaba inicialmente. Con su llegada a la mesa directiva a partir del próximo 7 de agosto —fecha que coincide con la posesión presidencial—, el legislativo asume un equilibrio de fuerzas distinto, convirtiendo al nuevo presidente del Senado en una figura central para la discusión y trámite de las iniciativas gubernamentales.

Por su parte, en la Cámara de Representantes la elección transcurrió bajo los acuerdos alcanzados por las bancadas políticas. El representante cordobés Nicolás Barguil, militante del Partido Conservador Colombiano, fue elegido presidente de la corporación tras obtener un respaldo casi unánime de 180 votos a favor de un total de 181 posibles.

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Barguil asumirá la responsabilidad de dirigir las sesiones, coordinar la agenda legislativa y representar institucionalmente a la corporación durante este primer año. Con una trayectoria marcada por su participación en comisiones constitucionales y accidentales enfocadas en el desarrollo regional, la competitividad y el fortalecimiento de las finanzas territoriales, el congresista es reconocido dentro de su partido por su capacidad de concertación, un atributo que fue decisivo para destrabar las negociaciones entre los diferentes partidos políticos al inicio de esta legislatura.

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Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.