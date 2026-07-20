La instalación del nuevo periodo legislativo estuvo marcada por un tenso cruce entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Lidio García, luego de que este último le enviara un mensaje en el que le pidió respetar los resultados de las elecciones presidenciales y reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Llamado a Petro en el Congreso para que deje gobernar y respete resultados de elecciones)

Lejos de esquivar el tema, Petro aprovechó su intervención para responder directamente a las declaraciones de García y reiterar que mantiene su postura sobre las irregularidades que, según él, se presentaron durante los comicios. El mandatario insistió en que la demanda de nulidad electoral ya fue radicada y aseguró que está respaldada por pruebas.

#POLÍTICA En medio de su discurso, el mandatario Gustavo Petro (@petrogustavo) respondió a las pullas que le envió el presidente del Senado, Lidio García, por desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella, y reiteró en que esta noche presentará las pruebas de la demanda de… pic.twitter.com/4jrJKrMIPa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 20, 2026

Qué dijo el presidente Petro en el Senado

Petro agregó que, una vez deje la Presidencia el próximo 7 de agosto, ya no tendrá participación en ese proceso y será la justicia la encargada de analizar el material probatorio. También señaló que el Congreso podrá valorar posteriormente el alcance de esas evidencias.

“Ya no intervengo en eso porque ya depende es de ustedes, no seré ni siquiera presidente en ese momento, pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios, esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas. El debate político se abre, pero también será un debate judicial”, concluyó.

Las declaraciones se produjeron durante el último discurso de Gustavo Petro ante el Congreso como presidente de la República, en medio de un ambiente de alta tensión política por la transición de poder y la controversia que ha generado la demanda con la que busca la nulidad de las elecciones presidenciales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.