Este domingo 19 de julio, el país fue testigo de un hecho que sacude los cimientos de la credibilidad en las operaciones militares del actual Gobierno. En una grabación que circula ampliamente, reaparecieron alias ‘Marlon’ y ‘Ñeque’, cabecillas de las disidencias de las Farc, quienes habían sido reportados oficialmente como muertos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, según reveló revista Semana.

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El video no solo funciona como una prueba de supervivencia, sino como un ataque frontal contra la administración de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo De La Espriella. “Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades”, se escucha decir a uno de los cabecillas. En la misma pieza audiovisual, lanzaron amenazas contra la futura administración: “No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. (…) Claudicar ante el miedo que buscan imponer los discursos envalentonados y Abelardo no es opción”.

Tras la publicación, las reacciones desde las altas esferas de inteligencia militar no se hicieron esperar. Según fuentes consultadas por SEMANA, se está realizando una revisión exhaustiva del material para determinar su autenticidad. Aunque inicialmente se señaló que el video tiene “todas las características de que no se trata de un montaje”, las autoridades enfatizaron que se debe cumplir el riguroso protocolo de verificación técnica.

Sin embargo, el episodio ha dejado al descubierto grietas profundas en el manejo de la información oficial. Un oficial con amplia experiencia en la materia fue crítico con el procedimiento: “Es muy complejo todo lo que pasó porque, si no había trazabilidad de que alias Marlon estaba muerto, no debieron haber hecho eso público hasta que por medios técnicos lo pudiéramos reconfirmar”. El oficial señaló que, en estos casos, lo prudente es esperar a interceptar comunicaciones para verificar el estado de los objetivos, en lugar de apresurarse a emitir un parte de victoria que ahora resulta desmentido por la realidad.

Paralelamente, se han llevado a cabo análisis técnicos que buscan determinar si el video presenta alteraciones. Expertos han señalado la existencia de “inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, como manipulación en los procesos de edición”, lo que, según las Fuerzas Militares, impediría que el material se constituya como una prueba técnica irrefutable. Pese a estos argumentos, la aparición de los sujetos, sumada a la ausencia del cuerpo de alias Marlon y la falta de trazabilidad clara sobre la supuesta muerte de alias Ñeque, deja un manto de duda sobre la eficacia de las operaciones y la veracidad de los informes entregados al país.