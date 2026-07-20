La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por una serie de hechos violentos registrados durante la última semana en cinco departamentos del país, que dejaron civiles y miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos, además de daños materiales, desplazamientos forzados y afectaciones a comunidades indígenas.

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Los hechos ocurrieron entre el martes 14 y el viernes 17 de julio en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, donde se reportaron ataques con explosivos, enfrentamientos, hostigamientos y otras acciones atribuidas a diferentes grupos armados ilegales.

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La entidad señaló que las comunidades más afectadas son aquellas ubicadas en zonas con presencia histórica de estructuras armadas, donde persisten riesgos de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

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Entre el martes 14 de julio y el viernes 17 de julio se registraron ataques con explosivos, confrontaciones armadas, hostigamientos y otras acciones violentas en los departamentos del Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander. Estos hechos causaron la muerte y dejaron… pic.twitter.com/bOFcPPwz4M — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 19, 2026

Combates en Chocó dejaron soldados muertos y comunidades en riesgo

Uno de los episodios más graves ocurrió el 14 de julio en el sector de Las Toldas, sobre la vía que conecta a Quibdó con Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Según la Defensoría del Pueblo, 45 personas quedaron en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Eln, por lo que tuvieron que ser evacuadas de la zona. Durante los combates, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos.

La entidad advirtió además que comunidades indígenas cercanas permanecen en situación de riesgo debido a la posible presencia de explosivos y la continuidad de las acciones armadas en el territorio.

Ataque contra estación de Policía en Arauca dejó tres muertos

En el municipio de Tame, Arauca, un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes dejó tres personas fallecidas: dos integrantes de la institución y una mujer de la comunidad.

El hecho, atribuido por las autoridades al Eln, también dejó nueve policías heridos. La Defensoría expresó preocupación porque el ataque ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen alrededor de 80 niños y niñas indígenas, así como del Centro Educativo Inocencio Chincá.

La entidad señaló que estudiantes, profesores y habitantes de la zona quedaron expuestos a los efectos de la confrontación armada.

En Cumaribo, Vichada, un ataque armado contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer de 45 años herida.

Aunque el grupo responsable aún no ha sido identificado, la Defensoría informó que varias familias tuvieron que desplazarse y que algunas viviendas fueron incendiadas durante los hechos.

La entidad recordó que esta zona ya había sido advertida mediante una alerta temprana por el riesgo generado por la presencia y accionar de grupos armados ilegales.

Carro bomba en Tibú afectó viviendas y dejó heridos

En Tibú, Norte de Santander, un atentado con un vehículo cargado con explosivos, atribuido al Eln, afectó una zona cercana a una instalación militar.

La explosión dejó siete personas afectadas: tres resultaron heridas por esquirlas y cuatro presentaron afectaciones emocionales. Además, el ataque ocasionó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio ubicada en el sector.

En zona rural de El Tambo, Cauca, la Defensoría reportó una situación de tensión en la que integrantes de una comunidad habrían sido presuntamente presionados por disidencias de la línea de alias ‘Iván Mordisco’, autodenominado Estado Mayor Central, para movilizarse hacia el sector de El Filo, en límites con Argelia.

Según la entidad, el objetivo de esta acción habría sido exigir el retiro del Ejército Nacional del territorio. En medio de la situación, varios civiles habrían intentado despojar de sus armas a integrantes de la Fuerza Pública. Los uniformados reaccionaron y una persona murió, mientras que otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Posteriormente, el viernes se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de El Crucero de Pandiguando, también en El Tambo. En este caso no se reportaron personas lesionadas.

Defensoría pide acciones urgentes al Gobierno

Ante el aumento de hechos violentos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas afectadas.

La entidad pidió garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada para evitar nuevas vulneraciones.

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Además, exigió a los grupos armados ilegales respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, proteger a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes, y abstenerse de afectar bienes protegidos.

“Las comunidades no pueden seguir siendo utilizadas como escenario de confrontación”, señaló la Defensoría, al insistir en la necesidad de reforzar las acciones humanitarias y de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado.

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