Un vehículo acondicionado con 14 medios de lanzamiento, que presuntamente sería utilizado para ejecutar un ataque contra una unidad militar en el departamento del Cesar, fue ubicado y neutralizado por tropas del Ejército Nacional antes de que pudiera ser activado.

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El hallazgo se produjo en zona rural del corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, donde las autoridades detectaron el automotor que, según información oficial, tendría como objetivo las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3.

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La operación fue adelantada por tropas de la Décima Brigada, unidad adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, durante acciones de control y vigilancia en la zona.

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Vehículo habría sido abandonado por integrantes del Eln

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades militares, el atentado habría sido planeado por presuntos integrantes de la Estructura Camilo Torres del grupo armado organizado Eln.

La información oficial señala que los uniformados identificaron el vehículo antes de que fuera utilizado, lo que permitió activar los protocolos de seguridad y evitar una posible afectación contra la infraestructura militar.

Según el Ejército, quienes pretendían realizar el ataque habrían abandonado el automotor durante la madrugada al percatarse de la presencia de las tropas en el sector.

El vehículo contaba con sistemas adaptados para el lanzamiento de artefactos, situación que causó la intervención inmediata de unidades especializadas en explosivos. Tras el hallazgo, integrantes del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y del Grupo Marte llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del área.

Los especialistas establecieron un perímetro de seguridad, verificaron las condiciones del artefacto y posteriormente realizaron una detonación controlada para eliminar la amenaza.

El procedimiento permitió neutralizar el material sin que se registraran personas heridas, daños a la población civil o afectaciones al personal militar que participó en la operación.

Unidad militar protege infraestructura estratégica en Cesar

El objetivo del presunto ataque serían las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3, una unidad encargada de proteger infraestructura considerada estratégica en esta zona del departamento.

El Cesar mantiene presencia constante de la Fuerza Pública debido a la actividad de diferentes estructuras armadas ilegales que buscan afectar corredores de movilidad y bienes estratégicos de la región.

Frente al hecho, la Décima Brigada rechazó las acciones y aseguró que este tipo de ataques representan una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.

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“Estas acciones constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades”, señaló la unidad militar en un comunicado.

Las autoridades indicaron que continuarán con las operaciones en el departamento del Cesar para afectar las capacidades de los grupos armados organizados y fortalecer la seguridad en las zonas donde mantienen presencia.

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