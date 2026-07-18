Una mañana que prometía ser una jornada laboral más en los campos de cebolla de Sáchica, Boyacá, se transformó en una pesadilla que ha dejado a todo el departamento sumido en el dolor. Tres hermanos, quienes se desplazaban en motocicleta hacia sus lugares de trabajo en el campo, fueron protagonistas de un choque frontal contra una camioneta, una tragedia que ha truncado el futuro de una familia humilde y ha conmocionado a la opinión pública por la crudeza de los detalles, según informó El Tiempo.

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Los hechos ocurrieron en el kilómetro 43, sector Villa Rosita, en la vía que comunica a Tunja con Chiquinquirá. Según las primeras versiones, los tres menores —Juver Santiago, de 16 años; su hermana, de aproximadamente 12 años; y el pequeño Kevin Alejandro, de apenas 8 años— salieron temprano de su hogar en la vereda Rondón, en el municipio de Chíquiza. Su destino era un cultivo de cebolla cabezona, donde trabajaban para ayudar al sustento de su hogar. Al tomar una curva cerrada, la motocicleta en la que se desplazaban invadió, al parecer, el carril contrario, impactando de frente contra un vehículo tipo camioneta, de acuerdo con el citado medio.

La escena que describen los testigos es desoladora. El choque fue tan violento que Juver Santiago, quien conducía la moto, falleció de manera instantánea. Su pequeño hermano, Kevin Alejandro, resultó gravemente herido y, aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de Villa de Leyva, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida: llegó sin signos vitales. La hermana de ambos, que también viajaba en el vehículo, resultó herida y permanece bajo atención médica en el Hospital San Rafael de Tunja. Según los reportes iniciales, la menor podría ser dada de alta este sábado, enfrentando el dolor más grande de su vida al sobrevivir a la pérdida de sus dos hermanos, según el rotativo.

Lo más trágico ocurrió pocos minutos después del siniestro. La madre de los niños, Yamile Cuadrado, quien también se desplazaba en otra motocicleta hacia el mismo destino, llegó al lugar de los hechos. Al presenciar la escena, la mujer entró en un estado de shock profundo al ver las herramientas de trabajo esparcidas por el asfalto y a sus hijos involucrados en la tragedia, requiriendo asistencia inmediata de otros conductores y los servicios de emergencia que arribaban a la zona, de acuerdo con el informe periodístico.

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“Esto nos parte el alma. Aquí en Sáchica hay conmoción por lo ocurrido. Es una familia muy pobre, una madre que iba con sus hijos a trabajar y encontraron la muerte de una manera absurda”, expresó Edgar Cuadrado Saba, exalcalde de Sáchica, quien lamentó profundamente la pérdida.

Mientras las autoridades, encabezadas por la Policía de Tránsito, investigan las circunstancias exactas que rodean el choque entre la camioneta Ford y la motocicleta Yamaha de 200 centímetros cúbicos, los cuerpos de los dos menores fueron trasladados a Medicina Legal en Tunja. La familia, reconocida por su humildad y dedicación al trabajo diario en los cultivos de tomate y cebolla, ahora atraviesa una situación económica crítica. Por ello, han hecho un llamado desesperado a la ciudadanía para que colaboren con los gastos funerarios y los costos que implica afrontar esta pérdida irreparable.

La administración municipal de Chíquiza y líderes de Sáchica han expresado sus condolencias, mientras la comunidad prepara las honras fúnebres de los dos hermanos, previstas para realizarse entre lunes y martes. Este accidente no solo es una estadística vial más; es el reflejo de la dura realidad que viven muchas familias campesinas en Colombia, donde el trabajo diario se convierte en una lucha constante que, en esta ocasión, terminó en una catástrofe que difícilmente olvidará la región.