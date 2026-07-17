Iván Cepeda anunció que no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y dejó en vilo las actividades que llevará a cabo durante esa jornada, por lo que salió a flote una inesperada versión.

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El periodista Jacobo Solano reaccionó través de su cuenta de X (antes conocido como Twitter) a esa información del senador del Pacto Histórico, que en sus declaraciones del viernes 17 de julio indicó que habría “acciones” para la jornada en cuestión. De ahí, soltó una supuesta idea que existe en ese entorno.

“Lo único que le falta a Cepeda es hacer una posesión alterna en la plaza de Bolívar y que le pongan la banda como presidente en la sombra. No es broma, lo están pensando”, afirmó el comunicador.

La mención del “presidente en la sombra” hace referencia a una revelación del excandidato en la que confirmó que desde la oposición se tiene previsto conformar un equipo “alterno” al Gobierno de De la Espriella para darle seguimiento a las políticas durante la gestión.

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Cepeda indicó esto al explicar su “desobediencia civil” durante una entrevista con Blu Radio el pasado jueves 16 de julio, precisamente un día antes de su anuncio frente a la posesión del próximo mandatario.

Cabe recordar que el senador del Pacto Histórico señaló que va a recibir su cargo en el Congreso y, a pesar de que reconoce la legalidad del presidente electo, no acepta su legitimidad.

Entre otros aspectos que han llevado a esa determinación, incluso luego de que había aceptado los resultados del triunfo de su contrincante en el escrutinio luego de la segunda vuelta, hay señalamientos delicados.

Una de las principales quejas está en la ciudadanía estadounidense de De la Espriella, lo que Cepeda considera como un riesgo para la soberanía de Colombia debido al juramento de lealtad del abogado a Estados Unidos.

El tema ha desembocado en una tensión que ha crecido después de las elecciones del 21 de junio pasado, cuando el propio presidente puso en duda la legitimidad de los resultados.

En medio de esa serie de señalamientos y sin riesgos aunque Gustavo Petro no reconozca a De la Espriella como mandatario, la especulación sobre un el supuesto acto del gobierno alterno o a las sombras queda sobre la mesa.

Esta fue la publicación de Jacobo Solano sobre el tema:

Lo unico que le falta a Cepeda es hacer una posesión alterna en la plaza de Bolivar y que le pongan la banda como presidente en la sombra. No es broma, lo están pensando. https://t.co/PMAo3TNIgv — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) July 17, 2026

¿Qué es un Gobierno en la sombra en la política?

Un gobierno en la sombra es un equipo opositor que sigue de cerca a un gobierno y propone una alternativa organizada. La figura nació en el parlamentarismo británico, donde cada cartera oficial tiene un vocero paralelo.

Su función principal es vigilar la gestión del gobierno, criticar sus decisiones y preparar propuestas propias. No gobierna realmente, pero sí busca mostrarle al electorado que existe una opción lista para reemplazar al poder vigente.

En los sistemas Westminster, el líder de la oposición arma ese gabinete alternativo con legisladores de confianza. Cada integrante se especializa en un área, como economía, salud o interior, y sigue de cerca al ministro correspondiente.

El gobierno en la sombra no tiene poder ejecutivo ni maneja presupuesto estatal. Su fuerza es política: organiza el debate, mantiene visible a la oposición y ayuda a que el partido esté preparado para gobernar si gana elecciones.

Este modelo funciona mejor en sistemas parlamentarios con dos grandes bloques y disciplina partidaria fuerte. En países con presidencialismo, como Colombia, no existe una versión formal con ese nombre dentro de la Constitución.

Sin embargo, el término también se usa de forma informal para describir grupos o figuras con influencia política que operan fuera del gabinete oficial. En ese uso, la expresión ya no habla de oposición organizada, sino de poder invisible.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.