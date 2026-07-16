Así como hubo un fuerte cruce en Blu Radio por la deportación de ‘Beto’ Coral, esa emisora sirvió como espacio para que Iván Cepeda pusiera sobre la mesa su postura frente a la próxima administración de Abelardo de la Espriella.

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El senador del Pacto Histórico, excandidato presidencial en las pasadas elecciones en 2026, aclaró que entiende que el ganador de ese escrutinio “legalmente se va a posesionar el 7 de agosto”, pero que no reconoce su legitimidad.

Al ser consultado en entrevista este jueves 16 de julio de 2026 sobre el eventual riesgo social de plantear una desobediencia social, planteó que considera que la doble nacionalidad de De la Espriella es algo de mayor preocupación.

En ese sentido, al ser cuestionado por el hecho del estallido social que se presentó años atrás durante las manifestaciones, remarcó que llevará a cabo una “resistencia pacífica” contra el Gobierno de De la Espriella.

“Nosotros no hemos hecho nunca una instigación ni un llamado a la violencia”, aseguró y agregó: “Esa presunción [de violencia] es una presunción que pone al ciudadano ante una situación que es absolutamente violatoria de sus derechos, todos tenemos derecho a protestar por vías pacíficas y legales”.

A propósito de los señalamientos de De la Espriella contra el Gobierno Petro y la posterior declaración de respetar a la oposición, Cepeda consideró que el presidente electo está mostrando un comportamiento distinto.

“No ha cambiado de actitud, nos está engañando. No es honesto”, aseguró, al insistir que no acepta la legitimidad del próximo mandatario debido a temas como el de la doble nacionalidad.

De ahí, Cepeda respondió cómo hará su desobediencia civil al indicar que acudirá a las mencionadas protestas pacíficas y en qué momento va a reaccionar contra el mandato de De la Espriella.

“No voy a obedecer medidas que considere vayan en contra de la Constitución”, advirtió el senador del Pacto Histórico, como parte de su aclaración.

En la misma línea, dejó dudas sobre la manera de responder ante una eventual determinación del Gobierno de De la Espriella, luego de que Camila Zuluaga le resaltó que las medidas no requieren un apoyo de la oposición. Allí, retó al presidente electo.

“Eso lo veremos. Veremos en cada caso que significa cooperar o no”, aseguró el excandidato que perdió en segunda vuelta de los comicios, en medio de una desobediencia civil que anunció Cepeda hace varias semanas.

Cabe remarcar que la medida por parte del congresista no implica un acto ilegal en el país, aunque existen múltiples preguntas por parte de la manera en la que se llevará a cabo.

Incluso, reconoció que tendrán lo que es una especie de gabinete alterno desde la oposición para darle seguimiento a los pasos que lleve a cabo el Gobierno del próximo mandatario.

Petro dejará la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026, cuando comience la gestión de Abelardo de la Espriella durante los próximos cuatro años luego de alcanzar más de 12 millones de votos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.