En un diálogo que promete marcar la pauta de lo que será la relación entre la oposición y el nuevo Ejecutivo, el senador electo Iván Cepeda no se guardó nada en los micrófonos de Blu Radio. Durante su conversación con la periodista Camila Zuluaga, Cepeda reafirmó su postura de confrontación, aclarando que su negativa a reconocer al presidente electo, Abelardo de la Espriella, no es un simple capricho, sino el inicio de una estrategia de resistencia política desde el Congreso.

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El senador fue enfático en desmarcarse de las acusaciones que señalan su postura como un llamado a la violencia. Según Cepeda, la desobediencia civil no debe confundirse con incitación a la alteración del orden público, sino como un acto de coherencia personal y política. En sus propias palabras, el congresista señaló que no se puede presumir que porque una persona llama a la desobediencia civil está incitando a la violencia. Aclaró que, aunque reconoce el resultado electoral en términos formales, no otorgará legitimidad al mandatario, argumentando que no es deshonesto decir al que llaman presidente que no lo reconoce en su legitimidad. Insistió en que no obedecerá órdenes o medidas que considere que riñen contra la Constitución y la ley, pues hacerlo sería, a su juicio, un acto de deshonestidad consigo mismo.

El momento más álgido del diálogo llegó cuando Cepeda puso sobre la mesa un escenario específico que, según él, activaría de inmediato su estrategia de resistencia. Al ser cuestionado sobre las líneas rojas de su oposición, el senador electo advirtió que si el día de mañana el señor De la Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz, su sector político entrará en pie de lucha. Aseguró que se rebelarán, enfatizando que será una rebelión pacífica. Aunque evitó detallar las acciones concretas de antemano, dejó claro que su negativa a cooperar será el arma principal, afirmando que frente a esas decisiones no colaborarán para que sean realidad, ya que él personalmente no se prestará para ello.

“No se puede presumir que porque una persona llama a la desobediencia civil está incitando a la violencia. No es deshonesto decir al que llaman presidente, yo no reconozco al presidente en su legitimidad, he reconocido el resultado. Lo que voy a hacer es que no voy a obedecer órdenes, medidas, que yo considere riñen contra la Constitución y contra la ley. No lo voy a hacer, eso sería deshonesto”, dijo.

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Este anuncio de Cepeda anticipa un cuatrienio legislativo marcado por la tensión y la confrontación directa. Con su advertencia, el líder de la oposición dejó claro que su curul en el Senado no será un espacio de conciliación, sino una trinchera desde la cual pretende bloquear cualquier iniciativa del nuevo gobierno que, bajo su interpretación, atente contra los pilares defendidos por el petrismo. La advertencia queda lanzada y el terreno político se prepara para un choque constante entre la Casa de Nariño y el Congreso.

“El día de mañana el señor De la Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz y nos vamos a rebelar, rebelar pacíficamente y ya veremos. Ejerceremos la protesta y no puedo decir de entrada cuáles van a ser las acciones precisas, pero frente a esas decisiones no vamos a cooperar para que sean realidad, no me prestaré a eso”, señaló.

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