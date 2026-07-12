La esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, Pilar Rueda, regresó a su cargo como asesora de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de haber renunciado temporalmente para participar en la campaña presidencial del Pacto Histórico tras la primera vuelta. Según El Tiempo, Rueda retomó sus funciones el pasado 8 de julio, pocos días después de la derrota de Cepeda en las elecciones.

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La salida de Rueda de la JEP se produjo después de la primera vuelta del 31 de mayo. Su objetivo era quedar libre de las restricciones legales que tienen los servidores públicos para intervenir en política y así apoyar de manera más activa la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Sin embargo, una vez terminó la campaña, volvió a ocupar su oficina con un nombramiento renovado dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción.

De acuerdo con la información divulgada, el caso de Pilar Rueda no sería aislado. Varios funcionarios vinculados al Gobierno dejaron temporalmente sus cargos para involucrarse en la campaña del candidato del Pacto Histórico, especialmente luego de los resultados de la primera vuelta. Aunque no se le vio en actos públicos durante ese periodo, no se descartaba que participara en actividades proselitistas antes de la segunda vuelta.

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Pilar Rueda hace parte de la JEP desde marzo de 2018 y ha trabajado como asesora de la Unidad de Investigación y Acusación, además de liderar iniciativas relacionadas con el enfoque de género dentro de la justicia transicional. Antes de llegar a esa entidad también ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo, colaboró con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y participó en la Subcomisión de Género durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

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Su permanencia en la JEP ha estado rodeada de cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos debido a su matrimonio con Iván Cepeda, quien durante años fue uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz y de la justicia transicional. Sus críticos han planteado un posible conflicto de interés, mientras que sus defensores sostienen que su nombramiento respondió exclusivamente a su trayectoria en derechos humanos y políticas de género.

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