El senador Iván Cepeda sacudió el panorama político del país al confirmar públicamente que sí aceptará la curul que le corresponde en el Senado de la República para el próximo periodo legislativo. En una entrevista concedida al programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el congresista de izquierda frenó en seco los rumores sobre una posible renuncia a su investidura y dejó claro que se mantendrá firme en el Capitolio Nacional, a pesar de la profunda distancia ideológica y política que lo separa del nuevo Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de Cepeda viene acompañada de una postura sumamente desafiante frente al mandatario electo, Abelardo de la Espriella. El senador fue enfático en señalar que, aunque asumirá su puesto de trabajo en el Congreso, se mantiene bajo la firme convicción de no reconocer la legitimidad de De la Espriella como el nuevo jefe de Estado de los colombianos. Para el parlamentario, una cosa es el respeto por las normas del país y otra muy distinta su opinión política sobre el triunfo del líder de Defensores de la Patria.

Para respaldar jurídicamente su decisión de quedarse en el Senado, Cepeda argumentó que este derecho no es un capricho personal, sino una garantía sagrada que se encuentra totalmente consagrada en la Constitución Política de Colombia y en las leyes del Estatuto de la Oposición. “Yo reconozco el ordenamiento legal y constitucional y lo defiendo, precisamente. Y ese ordenamiento legal le va a permitir al señor De la Espriella posesionarse el día 7 de agosto, así yo no lo reconozca en su legitimidad”, disparó sin rodeos durante la transmisión radial.

El senador también aprovechó los micrófonos para recordar el enorme caudal electoral que respalda su permanencia en la labor legislativa, explicando que el derecho a liderar el contrapeso político surge directamente de los resultados de las urnas. Cepeda recordó que su sector obtuvo cerca de 13 millones de votos, una cifra que representa casi la mitad del censo electoral que fue contabilizado en los pasados comicios. Por esta razón, calificó de “ilíogico” y sin sustento constitucional el argumento de quienes sugieren que no debería asumir la curul por el simple hecho de cuestionar al presidente entrante.

Lee También

Con este anuncio, Iván Cepeda ratificó que la bancada de oposición no le dejará el camino libre ni fácil a la nueva administración que arranca el próximo 7 de agosto de 2026. Al blindar su curul mediante los mecanismos democráticos previstos por la ley, el congresista dejó claro que dará la pelea de frente y utilizará todas las herramientas del control político desde el interior del Congreso para vigilar cada uno de los proyectos y reformas que intente implementar el gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.