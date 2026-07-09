Laura Sarabia, la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido —quien ya presentó formalmente su renuncia al cargo con fecha del próximo 7 de agosto, día en que finaliza el gobierno de Gustavo Petro—, volvió a quedar en el ojo del huracán mediático. En esta oportunidad, la alta funcionaria y mano derecha del mandatario nacional fue el centro de un picante debate en la mesa de trabajo de Blu Radio, luego de que se denunciaran sus constantes y misteriosas visitas al territorio colombiano cuando debería estar al frente de sus obligaciones internacionales.

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El avispero lo alborotó la periodista de Blu Radio Camila Zuluaga, quien soltó una fuerte confidencia al aire que dejó fríos a los oyentes. Zuluaga reveló que varias fuentes de total fidelidad le confirmaron haber visto a la embajadora muy cómoda y relajada en las mesas de Harry Sasson, uno de los restaurantes más exclusivos, costosos y conocidos del norte de Bogotá. Sin guardarse su indignación, la comunicadora lanzó un duro cuestionamiento sobre el rigor de la diplomacia: “¿Los embajadores no deben estar en la embajada?”, se preguntó, criticando de frente que Sarabia sea una más del largo listado de funcionarios que, a pesar de ser nombrados en cargos en el exterior, terminan pasando su tiempo metidos en Colombia.

Ante la duda planteada en el programa sobre cuánto tiempo legal tienen permitido los jefes de misión diplomática para ausentarse de sus sedes y regresar al país, el periodista encargado de cubrir la fuente de la Cancillería en la emisora salió al paso para dar una explicación técnica. El reportero aclaró que existe una justificación válida para este tipo de traslados: si la embajada del Reino Unido en Colombia organiza un evento oficial, el embajador asignado en Londres puede viajar con total libertad argumentando que se trata de una cumbre o un encuentro de carácter binacional.

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A pesar de la aclaración institucional de su compañero de mesa, Camila Zuluaga no quedó muy convencida y cerró el bloque de información con un comentario bastante irónico y punzante sobre los gustos personales de la funcionaria presidencial. “A mí me dicen que la embajadora que la vieron almorzando, pero yo dije: ¿será que no le gusta Londres? La embajada en Londres es súper linda”, sentenció la periodista. El episodio reabrió las críticas en redes sociales sobre los supuestos privilegios de los que gozan los funcionarios más cercanos al saliente Gobierno Nacional a pocas semanas de entregar el poder.

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