Por: Blu Radio

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Tendido en una zona enmontada, a un costado de la vía que comunica el municipio de Juan de Acosta con el corregimiento de San José de Saco (Atlántico), apareció el cuerpo sin vida de Iván Darío Arteta Jiménez, conocido en la zona como ‘Ivancito’ y a quien, tal como lo evidencian sus heridas, torturaron hasta hacerlo morir.

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El hallazgo lo hizo la comunidad la noche del martes, cuando el olor y las manchas de sangre los alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el sector conocido como Trocha Villa Feliz. Al informar a las autoridades y cumplirse las labores de levantamiento del cadáver, se pudo establecer que la víctima tenía múltiples heridas con arma blanca.

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Además, a alias ‘Ivancito’ le fracturaron un brazo y le cercenaron la mano izquierda, lo que demuestra la sevicia con la que fue asesinado.

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Los móviles de este atroz crimen que hoy sacude a la tranquila población de la zona costera son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes buscan establecer quiénes son los responsables y si el caso guarda relación con el prontuario de la víctima.

Alias ‘Ivancito’, según reposa en el sistema penal, registraba 12 anotaciones judiciales: cinco por hurto, cinco por porte de estupefacientes y dos por porte ilegal de armas de fuego.

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