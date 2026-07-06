Por: Diario del Huila

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Las autoridades del Cauca confirmaron la identidad de Jhon Pedro Rodríguez, Rodrigo Rodríguez y Jhon Bastos, tres comerciantes oriundos del Huila que fueron hallados sin vida en zona rural de Corinto, Cauca, luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el 26 de junio de 2026. Los hombres habían viajado al norte del departamento para realizar actividades comerciales relacionadas con la venta de rifas. De acuerdo con la información oficial y el reporte de Indepaz, las investigaciones apuntan a que fueron retenidos por un grupo armado ilegal antes de perder la vida. Las autoridades avanzan para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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Desaparecieron mientras realizaban una actividad comercial

Según la información entregada por las autoridades del Cauca, los tres comerciantes viajaron desde el Huila hacia el norte del Cauca para desarrollar actividades comerciales. De manera preliminar, se estableció que fueron reportados como desaparecidos el 26 de junio de 2026, cuando se movilizaban entre los municipios de Corinto y Miranda.

Las autoridades indicaron que, presuntamente, los comerciantes fueron interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que delinque en esa zona del departamento. Posteriormente habrían sido retenidos y trasladados hacia un sector rural, donde finalmente fueron encontrados sin vida.

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Indepaz reportó el caso como la masacre número 69 del año

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la identidad de las víctimas:

Jhon Pedro Rodríguez , de 38 años .

, de . Rodrigo Rodríguez , de aproximadamente 40 años .

, de aproximadamente . Jhon Bastos, de 35 años.

La organización señaló que este hecho corresponde a la masacre número 69 registrada en Colombia durante lo corrido de 2026, de acuerdo con el seguimiento que realiza sobre hechos de violencia colectiva.

Las autoridades informaron que los cuerpos fueron ubicados en una zona rural de Corinto, aunque inicialmente no portaban documentos de identificación, situación que dificultó su reconocimiento.

Investigación continúa para establecer responsabilidades

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde los familiares confirmaron plenamente la identidad de los tres comerciantes huilenses.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para establecer los móviles del caso e identificar al grupo armado ilegal que habría participado en la retención y posterior fallecimiento de las víctimas.

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Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho.

La información fue suministrada por las autoridades del Cauca y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entidades que mantienen el seguimiento de la investigación mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

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